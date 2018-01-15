Открылся первый автомобильный салон только для женщин

Второй по величине город Саудовской Аравии и ее «экономическая столица» Джидда обзавелась первым автосалоном, в котором женщины могут приобрести свое первое транспортное средство.

Открытие этого центра стало для города поистине ключевым событием — у его дверей собралась толпа любопытствующих, азартно фотографировавших дам на фоне новеньких машин, украшенных розовыми, оранжевыми и желтыми воздушными шарами. Да и сами представительниц прекрасного пола, скрытые под хиджабом, не стеснялись делать селфи.

Автосалон специализируется на продаже экономичных транспортных средств и располагает командой продавцов, специально обученных работе с женщинами.

— Не секрет, что именно женщины составляют значительную часть покупателей в торговых центрах, — говорит Шарифа Мохаммад, главный продавец комплекса Le Mall, в который входит автосалон. — Штат нашего центра полностью укомплектован женщинами. Все кассиры — женщины. Весь персонал ресторанов — женщины.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что стоимость жизни в Саудовской Аравии заметно выросла после того, как правительство повысило внутренние цены на бензин и ввело налог на добавленную стоимость в январе этого года.