Лишать водителей «прав» за систематическое нарушение ПДД начнут уже летом

По данным ресурса avtourist.info, только в 2015 году 1 450 000 отечественных водителей были лишены права управлять транспортными средствами. Более свежей статистики нет, но учитывая, что в 2016—2017 годах наше дорожное законодательство стало значительно жестче, можно предположить, что число «лишенцев» несколько сократилось, поскольку водители стали более дисциплинированы. Хотя некоторые эксперты считают, что это сокращение не очень значительно, и уже в этом году вырастет в разы. И виною тому правительственный законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства», который имеет все шансы стать законом аккурат после выборов Президента РФ.

Напомним, что документ, принятый Госдумой в первом чтении еще в октябре 2016 года, предусматривает лишение «прав» за многократное нарушение ПДД в течении года. В список «лишенческих» входит восемь статей КоАП РФ.

Среди них превышение скорости более, чем на 40 км/ч, но менее 60 км/ч; выезд на ж/д переезд при запрещающем сигнале семафора; проезд на «красный»; непропуск транспортных средств, имеющих преимущественное право проезда; разворот или движение задним ходом в местах, где это запрещено; разворот или поворот налево в местах, где это запрещено; выезд на «встречку»; непропуск пешеходов.