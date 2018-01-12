Лишать водителей «прав» за систематическое нарушение ПДД начнут уже летом

2018 год надолго запомнится моторизованным россиянам. И вовсе не потому, что они, как и все остальные граждане, будут выбирать себе президента. Просто в этом году водительских удостоверений лишится несколько миллионов человек. Но обо всем по порядку.
Александр Ростарчук

По данным ресурса avtourist.info, только в 2015 году 1 450 000 отечественных водителей были лишены права управлять транспортными средствами. Более свежей статистики нет, но учитывая, что в 2016—2017 годах наше дорожное законодательство стало значительно жестче, можно предположить, что число «лишенцев» несколько сократилось, поскольку водители стали более дисциплинированы. Хотя некоторые эксперты считают, что это сокращение не очень значительно, и уже в этом году вырастет в разы. И виною тому правительственный законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства», который имеет все шансы стать законом аккурат после выборов Президента РФ.

Напомним, что документ, принятый Госдумой в первом чтении еще в октябре 2016 года, предусматривает лишение «прав» за многократное нарушение ПДД в течении года. В список «лишенческих» входит восемь статей КоАП РФ.

Среди них превышение скорости более, чем на 40 км/ч, но менее 60 км/ч; выезд на ж/д переезд при запрещающем сигнале семафора; проезд на «красный»; непропуск транспортных средств, имеющих преимущественное право проезда; разворот или движение задним ходом в местах, где это запрещено; разворот или поворот налево в местах, где это запрещено; выезд на «встречку»; непропуск пешеходов.

Иными словами, водителю достаточно будет в течение года один раз не пропустить пешехода, второй — развернуться через сплошную, третий — не уступить дорогу «Скорой помощи», и четвертое нарушение из приведенного выше списка превратит его в безлошадного участника дорожного движения на срок до полутора лет.

Любопытно при этом, что против законопроекта выступают и оппозиционные фракции Госдумы, и депутаты верноподданнической «Единой России». Правда, первые не поддерживают его целиком и полностью, а вторые — частично.

Так, первый заместитель председателя Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» заявил, что из списка следует исключить такое нарушение, как непропуск пешеходов, с чем сложно не согласиться.

Во-первых, в российских городах слишком много нерегулируемых переходов, где люди идут сплошным потоком, и машинам приходится буквально протискиваться через них. А во-вторых, сами пешеходы очень часто ведут себя неадекватно.

Так же г-н Лысаков не хочет признавать лишенческим неправильный разворот и поворот налево (совершать подобные маневры водителей вынуждают и непродуманная организация дорожного движения, и противоречивые знаки, и просто неубранные дороги, на которых разметки попросту не видно) и превышение скорости более, чем на 40 км/ч от разрешенной, но менее, чем на 60 км/ч (в подавляющем большинстве случаев это не приводит к ДТП).

И если учесть, что этот представитель «ЕР» ратует за, по сути, возвращение балльной системы наказаний аж с 2013 года, то подобная позиция хоть ак-то нивелирует откровенно драконовскую идею. Ведь, как справедливо замечают оппоненты партии власти из ЛДПР, нельзя наказывать граждан за одно правонарушение два раза.

— К тому же, — говорит председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, — при нынешней отвратительной организации дорожного движения без «прав» за якобы систематическое нарушение правил дорожного движения могут оказаться миллионы ни в чем неповинных водителей. Поэтому ЛДПР категорически против принятия такого закона…

Между тем, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», рабочая группа, которая будет готовить законопроект ко второму чтению, может начать свою работу уже 15 января. То есть, учитывая протяженность весенней сессии Госдумы, полностью законопроект могут одобрить даже к марту-апрелю. А уж к началу летних отпусков — наверняка. И в этой ситуации утешает только то, что ловить «злостных» нарушителей будет, после недавнего мощного сокращения ГИБДД, будет просто некому. А показания камер фото- видеофиксации в данном случае в расчет не берутся.

штрафы, лишение прав, водительское удостоверение, экзамены в ГАИ, ПДД, госдума, КоАП, безопасность дорожного движения
12 января 2018
1868

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы