Как в Сибири наживаются на помощи автомобилистам

Благодаря аномальным холодам эвакуаторщики без зазрения совести увеличили цены вдвое-втрое, ведь морозы и ограниченное количество спец.ехники способствуют легкой наживе на бедах автомобилистов. Напомним, что в Омске, Новосибирске, Томске, Красноярске и других городах региона местами оборваны линии электропитания общественного транспорта, из сломавшихся автобусов эвакуируют пассажиров, автомобилисты тоже вынуждены обращаться за помощью.

Так, за 5 суток с момента резкого падения температуры только в федеральную службу помощи на дорогах «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК) обратились более тысячи сибирских автомобилистов. По сравнению с количеством заявок в обычном режиме работы, число обращений из этого региона увеличилось в 10 раз. И это при том, что мороз парализовал не только автомобили клиентов, но и технику служб спасения. Из строя выходят сами эвакуаторы, отказывают сцепление, тормозная система, гидравлические элементы.

И в сложившейся чрезвычайной ситуации службы, чья техника осталась на ходу, в первую очередь эвакуировали автомобили на загородных трассах, чтоб не допустить обморожения водителя. При этом, заметим, РАМК стал одним из немногих сервисов, работающих по прежним расценкам и оказав в итоге омощь всем обратившимся к нему автомобилистам.