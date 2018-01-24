Можно ли ездить с разбитым стеклом или без бампера

Еще очень важный момент заключается в правильном расположении номерного знака на вашей машине при отсутствущем бампере. Ведь часто он размещается именно на этой части кузова. Статья 12.2 КоАП предусматривает ответственность за езду на авто без «установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков». За это полагается штраф в пять тысяч или лишение «прав» на срок от одного до трех месяцев. Так что устанавливая их на авто без бампера, необходимо соблюдать все условия Технического регламента (пункты 6 — 6.5).

Что касается движения автомобиля с разбитым лобовым стеклом, то этот нормативный документ запрещает даже трещины «в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя» (пункт 4.7). А наши ПДД запрещают ездить без стекол (пункт 7.1), без «дворников» (пункт 4.1), без брызговиков (пункт 7.5), без левого бокового зеркала (пункт 7.1), без фар и задних фонарей (пункт 3.1). Получается, что отсутствие тех элементов экстерьера, которые конкретно не указаны, регламентируются все тем же пунктом 7.18, запрещающим ездить с внесенными изменениями в конструкцию. То есть это касается не только бампера, но и, например, капота.

А вот езда без шильдика разрешается, поскольку это не часть конструкции, а всего лишь декоративный элемент. Впрочем, такое понятие нашими Правилами дорожного движения не определяется.