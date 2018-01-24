Можно ли ездить с разбитым стеклом или без бампера

Машиной без бампера на наших улицах никого не удивишь. Чаще всего причина его отстуствия проста — поврежденная деталь в ремонте после ДТП. На постах ГИБДД любят останавливать такие авто, и когда гаишник пытается оштрафовать водителя за недостающий элемент кузова его машины, необходимо обязательно поинтересоваться на каком основании.
Если служивый предъявляет пункт 7.5 Перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация ТС с формулировкой «отсутствуют предусмотренные конструкцией задние защитные устройства», то он лукавит. Дело в том, что «заднее защитное устройство», согласно Техническому регламенту Таможенного союза, это вовсе не бампер, а часть конструкции на грузовиках и прицепах в виде горизонтальной перекладины.