Можно ли ездить с разбитым стеклом или без бампера

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Фары, стекла, «дворники», колеса, брызговики, бамперы, шильдики, и прочее — все это считается элементами экстерьера автомобиля. Некоторые из них на движение никак не влияют, без других оно затруднительно, а без третьих и вовсе не сдвинешься с места, но вне зависимости от этого их наличие регламентировано законом.
Иван Флягин

Машиной без бампера на наших улицах никого не удивишь. Чаще всего причина его отстуствия проста — поврежденная деталь в ремонте после ДТП. На постах ГИБДД любят останавливать такие авто, и когда гаишник пытается оштрафовать водителя за недостающий элемент кузова его машины, необходимо обязательно поинтересоваться на каком основании.

Если служивый предъявляет пункт 7.5 Перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация ТС с формулировкой «отсутствуют предусмотренные конструкцией задние защитные устройства», то он лукавит. Дело в том, что «заднее защитное устройство», согласно Техническому регламенту Таможенного союза, это вовсе не бампер, а часть конструкции на грузовиках и прицепах в виде горизонтальной перекладины.

А вот если полицейский инкриминирует вам пункт 7.18 того же Перечня, то будет прав, потому что там речь идет о запрещении ездить с внесенными изменениями в конструкцию машины без соответствующего разрешения ГИБДД. Отсутствие бампера вполне соответствует формулировке, поскольку это является неотъемлемым элементом конструкции.

Оба указанных требования предусматривают одну и ту же ответственность — предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Однако разница состоит в том, что если вам предъявляют «правильный» пункт 7.18 про «изменения в конструкцию», у вас будет больше шансов отделаться предупреждением. Но при условии, что вы покажете справку о ДТП.

Еще очень важный момент заключается в правильном расположении номерного знака на вашей машине при отсутствущем бампере. Ведь часто он размещается именно на этой части кузова. Статья 12.2 КоАП предусматривает ответственность за езду на авто без «установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков». За это полагается штраф в пять тысяч или лишение «прав» на срок от одного до трех месяцев. Так что устанавливая их на авто без бампера, необходимо соблюдать все условия Технического регламента (пункты 6 — 6.5).

Что касается движения автомобиля с разбитым лобовым стеклом, то этот нормативный документ запрещает даже трещины «в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя» (пункт 4.7). А наши ПДД запрещают ездить без стекол (пункт 7.1), без «дворников» (пункт 4.1), без брызговиков (пункт 7.5), без левого бокового зеркала (пункт 7.1), без фар и задних фонарей (пункт 3.1). Получается, что отсутствие тех элементов экстерьера, которые конкретно не указаны, регламентируются все тем же пунктом 7.18, запрещающим ездить с внесенными изменениями в конструкцию. То есть это касается не только бампера, но и, например, капота.

А вот езда без шильдика разрешается, поскольку это не часть конструкции, а всего лишь декоративный элемент. Впрочем, такое понятие нашими Правилами дорожного движения не определяется.

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24 января 2018
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