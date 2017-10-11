MINI выпустила новый хетчбэк в память о модели 1275 GT

При разработке MINI 1499 GT британцы вдохновлялись классическим хетчем 1275 GT, который продавался с 1969 по 1980 год. Трехдверка получила спортивные бамперы, боковые юбки, большой передний сплиттер и 17-дюймовые колеса. Отметим, что покупателям предложат автомобили лишь в двух цветовых решениях: черном и белом.

В движение 1499 GT приводит 1,2-литровый бензиновый трехцилиндровый двигатель мощностью 101 л. с. Мотор агрегатируется с шестиступенчатой механической коробкой передач. На разгон до сотни новинке требуется 10,1 секунды.

Остается лишь добавить, что хетчбэк специальной серии MINI 1499 GT ориентирован исключительно на авторынок Великобритании. За «лимитированный» автомобиль официальные дилеры попросят не менее 16 990 фунтов стерлингов.