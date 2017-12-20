Кабриолет и хетчбэки MINI лишились автоматической коробки передач

В настоящее время MINI устанавливает на кабриолет и хетчбэки шестиступенчатый «автомат» японского производителя Aisin или шестискоростную «механику». Однако продажи машин с АКП вскоре прекратятся — в качестве альтернативы «ручке» британцы предложат покупателям семидиапазонный «робот» Steptronic.

Место селектора автоматической коробки на центральном тоннеле займет нефиксируемый джойстик с классическими режимами R, N, D и S. «Паркинг» же активируется посредством отдельной кнопки. В MINI утверждают, что новая коробка настроена таким образом, что водитель не будет ощущать типичных для «роботов» пинков и подергиваний в пробках. Кроме того, она поддерживает систему Start-Stop.

По словам представителей компании, трансмиссия умеет подстраиваться под дорожные условия — компьютер беспрерывно получает и анализирует данные GPS. К примеру, при приближении к повороту она заранее «сбросит» одну-две ступени, а если водителю предстоит пройти сразу несколько виражей — удержит передачу до выхода на прямую дорогу.

Отметим также, что остальные модели MINI по-прежнему будут оснащаться традиционным восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. О своих планах по переводу на «робот» других моделей британцы пока ничего не сообщают.