Электронные ПТС сделают воздух чище

К такому выводу пришли специалисты АО «Электронный паспорт», входящего в Госкорпорацию Ростех, проведя оценку экологического эффекта от перехода российских автовладельцев на использование электронного паспорта транспортного средства. Арифметика тут настолько же прозрачна, как и история машины, вооруженной ЭПТС. В среднем в России около 1,5 млн. автомобилей в год проходят процедуру постановки на учет в ГИБДД. На каждый автомобиль требуется не только печать ПТС, но и изготовление минимум четырех копий: для автодилера, ГИБДД, страховой компании и банка. Отказ от бумажных ПТС при первичной регистрации транспортных средств позволит сократить расход бумаги на 7,5 млн. листов ежегодно, что соответствует 125 тоннам древесины в год.

Кроме того, ежегодно в ГИБДД производится около 6 млн. действий с ранее зарегистрированными автомобилями, включая действия по выдаче дубликатов взамен утраченных или пришедших в негодность ПТС. Каждая операция требует или выдачи нового бумажного ПТС, или внесения в него изменений, а также изготовления не менее одной копии. За год это позволит отказаться от использования еще около 200 тонн древесины.

С учетом постепенного перехода около 54 миллионов транспортных средств в России с бумажных на электронные ПТС, потенциальная экономия древесины составит еще 1000 тонн ежегодно. Итого — переход на ЭПТС снизит объем требуемого древесного сырья на 1325 тонн, что эквивалентно вырубке более 5000 деревьев.