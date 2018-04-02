В правительстве подтвердили — бензин продолжит дорожать

Заместитель председателя правительства заявил журналистам, что «итуация мониторится, небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы повышали. Но рост далеко не такой, как писали».

Комментарий высокопоставленного чиновника вызван тем, что СМИ предупредили о грядущем росте цен на бензин. Как писал портал «АвтоВзгляд», причин для этого как минимум две. Во-первых, крупные игроки топливного рынка искусственно ограничивают предложение топлива на биржевом рынке, формируя таким образом искусственный дефицит. А во-вторых, традиционное придерживание бензина в хранилищах перед 1 апреля, когда нефтеперерабатывающие заводы встают на профилактический ремонт.

Трейдеры предрекали рост цен до пяти рублей за литр уже к лету. Дворкович вроде как успокоил общественность, что такого скачка не будет. В то же время «Российская газета» привела данные о том, что оптовые цены на топливо в России с начала этого года уже выросли основательно: АИ-92 подорожал на 8,8%, а АИ-95 — на 12%.

Не искомые 5 рублей, конечно, но ведь еще не вечер…