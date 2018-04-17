Жгучая полуголая брюнетка спровоцировала пробки, танцуя стриптиз

Впрочем, сбить полуголую красотку было достаточно сложно — водители останавливались прямо на проезжей части, чтобы насладиться откровенными танцами. Спасибо, что хоть никто не угодил в ДТП, отвлекаясь от дороги на изгибы роскошного тела девушки.

Кстати, судя по видео ролику, героиня «ютъюба» не очень-то хотела, чтобы ее снимали на камеру. Правда, участи такой избежать ей, увы, не удалось. Пользователи социальных сетей высказывают предположение, что полуголая брюнетка наоборот инициировала танцы ради лайков. По другой версии, она попросту проиграла пари.