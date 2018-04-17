Жгучая полуголая брюнетка спровоцировала пробки, танцуя стриптиз

Фото: Геннадий Черкасов
Любопытный сюжет развернулся в ночь на понедельник на улице Маломосковская в Самаре — девушка в сексуальных стрингах устроила танцы прямо на проезжей части, привлекая внимание проезжающих мимо водителей. Хорошо, что брюнетку никто не сбил.
Мирон Горин

Впрочем, сбить полуголую красотку было достаточно сложно — водители останавливались прямо на проезжей части, чтобы насладиться откровенными танцами. Спасибо, что хоть никто не угодил в ДТП, отвлекаясь от дороги на изгибы роскошного тела девушки.

Кстати, судя по видео ролику, героиня «ютъюба» не очень-то хотела, чтобы ее снимали на камеру. Правда, участи такой избежать ей, увы, не удалось. Пользователи социальных сетей высказывают предположение, что полуголая брюнетка наоборот инициировала танцы ради лайков. По другой версии, она попросту проиграла пари.

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17 апреля 2018
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