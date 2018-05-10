Бывшего главу Volkswagen могут посадить на 20 лет

Дизельгейт аукнулся немцам не только убытками и потерей репутации, но еще и судами. Бывшего главу Volkswagen Мартина Винтеркорна американцы обвинили в нарушении закона «О чистом воздухе» и обмане потребителей.

Мало того, что топ-менеджеру грозят штрафы в размере 250 000 долларов, так еще и вполне себе реальный срок заключения под стражу. Максимальное наказание за подобные нарушения предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Правда, чтобы осудить Винтеркорна, американским властям необходимо будет его поймать. Но немецкое правительство не собирается выдавать своего гражданина штатам. Во всяком случае, об этом журналистам Bloomberg сообщил министр юстиции Германии.