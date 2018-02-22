Парфюмерия оказались опаснее автомобильных выхлопов

Группа ученых из Университета Колорадо и Национального управления океанических и атмосферных исследований (США) выяснила, что парфюмерия, всевозможные средства личной гигиены, бытовые чистящие средства, а также повсеместно применяемые лаки и краски держат пальму первенства по токсическому воздействию на жителей городов, опережая по этому показателю автомобильные выхлопы. Государственный и общественный контроль за содержание вредных для окружающей среды веществ в товарах массового спроса не столь серьезен, в отличии от мер, повсеместно предпринимаемых для сокращения выбросов вредных веществ в выхлопных газах машин. Неуклонное ужесточение экологических стандартов для автомобильных моторов привело к заметному падению объемов эмиссии машинами двуокиси углерода. В то же время, производители бытовой химии не ощущают аналогичного уровня экологического давления со стороны государства. Ученые уверены, уже в ближайшем будущем бытовая химия и косметика будет поставлять 60%-70% вредных веществ в атмосферу городов, в то время как вклад автомобилей в ее загрязнение продолжит снижаться.