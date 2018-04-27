Из разбитых автомобилей Volkswagen сделают чехлы для iPhone

Шведский офис Volkswagen совместно с компанией NordDDB выпустит ограниченную партию защитных накладок для iPhone 8. Панели изготовят из кузовных деталей машин, оказавшихся в ДТП по вине водителей, которые разговаривали по телефону или писали SMS.
Как известно, использование смартфона за рулем нередко приводит к серьезным автомобильным катастрофам. Поэтому в ряде стран, в том числе в России, действуют законы, согласно которым драйверы могут говорить по телефону лишь с гарнитурой или по громкой связи. В феврале нынешнего года мобильники запретили и в Швеции, однако аварий в королевстве меньше не стало.
Привлечь внимание общественности к проблеме решили в местном офисе Volkswagen. Совместно с компанией NordDDB автостроитель выпустит 153 эксклюзивные накладки для iPhone 8. Материалом для особых чехлов послужит металл автомобилей, разбитых в первый месяц действия закона о запрете использования водителями смартфонов.
Панельку для «яблочной восьмерки» оценили в 599 шведских крон, что по нынешнему курсу эквивалентно примерно 4400 рублей. Все вырученные от продажи чехлов средства направят благотворительной организации Trafikskadefonden, которая оказывает помощь жертвам дорожно-транспортных происшествий.
По мнению представителей шведского офиса Volkswagen, такие защитные накладки будут постоянно напоминать водителям о том, что следить за дорогой необходимо. «Как это обычно бывает — берешь телефон, чтобы позвонить кому-то или написать. И не задумываешься о том, что вероятность попасть в аварию мгновенно возрастает в 23 раза», — сказал бренд-менеджер подразделения Volkswagen Швеция Юхан Карлссон.