Из разбитых автомобилей Volkswagen сделают чехлы для iPhone

Как известно, использование смартфона за рулем нередко приводит к серьезным автомобильным катастрофам. Поэтому в ряде стран, в том числе в России, действуют законы, согласно которым драйверы могут говорить по телефону лишь с гарнитурой или по громкой связи. В феврале нынешнего года мобильники запретили и в Швеции, однако аварий в королевстве меньше не стало.

Привлечь внимание общественности к проблеме решили в местном офисе Volkswagen. Совместно с компанией NordDDB автостроитель выпустит 153 эксклюзивные накладки для iPhone 8. Материалом для особых чехлов послужит металл автомобилей, разбитых в первый месяц действия закона о запрете использования водителями смартфонов.