Пьяные покатушки с полуголой блондинкой лишили министра финансов работы

Сотрудники Cаратовской ГИБДД остановили японский кроссовер, за рулем которого находилась в изрядном подпитии блондинка с растрепанными волосами и в расстегнутом боди. На заднем ряду при этом мило спал в трусах и майке не менее пьяный мужчина.

В ходе проверки выяснилось, что пассажиром является министр финансов Саратовской области Александр Выскребенцев, водительницей — работница администрации города Мария Мищенко, а автомобиль — служебным.

От прохождения медосвидетельствования на предмет алкогольного опьянения дамочка отказалась. Как и не соизволил объяснить свой поступок губернатору Саратовской области Валерию Радаеву занявший третье место по объему задекларированных доходов в регионе министр финансов. Чиновник, впрочем, уже подал в отставку.