Путин назвал виновных в росте цен на бензин

–Рост цен на топливо — это недопустимо и неправильно, — заявил Президент Владимир Путин во время прямой линии с народом.

По его словам в подорожании бензина на 5,6% за апрель-май виновато «неточное регулирование» правительством этой сферы экономики. По его словам, текущая ситуация сложилась из-за налогового маневра и резкого роста мировых цен на нефть.

Путин заявил, что для стабилизации ситуации правительство уже снизило акцизы на топливо и к осени подготовит ряд инструментов регулирования, которые позволят в случае чего предотвращать подобные ситуации на топливном рынке России. В частности, речь идет о законопроекте, подготовленном правительством, который позволит ему оперативно вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты.