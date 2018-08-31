В Москве стремительно растут продажи пикапов

С января по июль текущего года в одной только Москве было реализовано 745 новых пикапов, в то время как в 2017-ом за этот период разошлось 668 единиц. Таким образом, рост продаж внедорожников с таким типом кузова составил 11,5%.

Москвичи предпочитают покупать пикапы зарубежного производства, их выбрали 501 человек. Отечественные модели разошлись в количестве 244 экземпляров. Доля иномарок составила 67,2%, а наших авто — 32,8%.

Самой популярной моделью остается Mitsubishi L200, спрос на которую увеличился на 388% и составил 205 автомобилей. Вторую позицию занимает отечественный UAZ Pickup, которого предпочли 167 покупателей, что на 30,5% выше, чем годом ранее. На третьем месте расположился Toyota Hilux с показателем 164 единицы. Причем продажи «японца» упали на 21%.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», спрос на пикапы по России в целом за семь месяцев текущего года вырос на 17%.