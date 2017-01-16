Страховщики придумали, как еще меньше платить по ОСАГО

РСА распространил очередной слезливый пресс-релиз о «проклятых автоюристах», якобы обирающих страховые компании в сфере ОСАГО. Не за горами очередные слушания поправок в Закон РФ «Об ОСАГО», и пиарщики страхового рынка пытаются создать для страховщиков имидж обиженных и несчастных. На этот раз лоббисты интересов страховых компаний подсчитали, сколько миллиардов «отобрали» у них пресловутые автоюристы. По данным РСА, судебные выплаты страховщиков за 9 месяцев 2016 года составили более 18 млрд. рублей. «Таким образом, наш прогноз в целом по году составляет 25 млрд. рублей», — отметил глава РСА Игорь Юргенс.

И чуть ниже добавил: «Доля мошеннических выплат в ОСАГО от всех страховых выплат достигает четверти (25%) с учетом прогноза по выплатам ОСАГО по итогам 2016 года на уровне 150−160 млрд. рублей». В связи с чем возникает вопрос, какой же на самом деле объем выплат по ОСАГО за 2016 год он прогнозирует: 150−160 млрд. или все-таки 200 млрд. рублей? Поскольку даже у столь уважаемого специалиста прогноз с прогнозом как-то не сходятся, обратимся к уже доподлинно известным цифрам. А именно к статистике в сфере ОСАГО за первые 9 месяцев 2016-го.