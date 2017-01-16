Страховщики придумали, как еще меньше платить по ОСАГО

«Российский союз автостраховщиков» (РСА) подсчитал, что если бы не «автоюристы», страховые компании почти не платили бы автовладельцам по ОСАГО.

Алексей Батушенко

РСА распространил очередной слезливый пресс-релиз о «проклятых автоюристах», якобы обирающих страховые компании в сфере ОСАГО. Не за горами очередные слушания поправок в Закон РФ «Об ОСАГО», и пиарщики страхового рынка пытаются создать для страховщиков имидж обиженных и несчастных. На этот раз лоббисты интересов страховых компаний подсчитали, сколько миллиардов «отобрали» у них пресловутые автоюристы. По данным РСА, судебные выплаты страховщиков за 9 месяцев 2016 года составили более 18 млрд. рублей. «Таким образом, наш прогноз в целом по году составляет 25 млрд. рублей», — отметил глава РСА Игорь Юргенс.

И чуть ниже добавил: «Доля мошеннических выплат в ОСАГО от всех страховых выплат достигает четверти (25%) с учетом прогноза по выплатам ОСАГО по итогам 2016 года на уровне 150−160 млрд. рублей». В связи с чем возникает вопрос, какой же на самом деле объем выплат по ОСАГО за 2016 год он прогнозирует: 150−160 млрд. или все-таки 200 млрд. рублей? Поскольку даже у столь уважаемого специалиста прогноз с прогнозом как-то не сходятся, обратимся к уже доподлинно известным цифрам. А именно к статистике в сфере ОСАГО за первые 9 месяцев 2016-го.

Для этого мы должны вспомнить, что за девять месяцев 2016 года страховщики собрали в рамках ОСАГО 194,7 млрд. рублей, а выплатили 131,5 млрд. Таким образом, утверждает РСА, страховые компании в общей сложности вернули автовладельцам в качестве компенсаций за ущерб по ДТП примерно 67% от собранного. То есть, если бы автоюристы не существовали в природе, страховщики за 9 месяцев выплатили водителям еще меньше — не 131,5, а 113,5 млрд. рублей. То есть автовладельцам досталось бы еще меньше — только 58% от собранных с них денег.

Это в очередной раз подтверждает уже известную аксиому: на самом деле автоюристы всего лишь снижают сверхдоходы страховщиков ОСАГО: с 42% выручки до 33%. Какой же нормальный бизнесмен периода бандитского капитализма просто так смирится с подобной «подлостью»! Хотя, согласно текущей редакции законодательства об ОСАГО, страховые компании имеют право оставлять себе «на ведение дел» всего 20% вырученных от продажи полисов денег, а все остальное должны выплачивать в виде компенсаций автовладельцам.

Мало того, что они десятилетиями совершенно безнаказанно не выполняют эту норму, так еще и создают видимость вселенской трагедии, когда автоюристы заставляют их хоть как-то платить по суду. Дело в том, что по закону страховщик, проигравший в суде, выплачивает потерпевшему не только спорную сумму, но и штраф в размере 50% этой суммы. Кроме того, за просрочку выплаты по ОСАГО со страховщика списывается еще 1% от суммы задолженности перед автовладельцем за каждый день просрочки. Причем, в инкассовом порядке. Это очень не нравится страховщикам и, похоже, они хотят эти штрафы как-нибудь отменить, внеся соответствующую поправку в законопроект, призванный модернизировать ОСАГО.

Да и вообще, судя по пресс-релизу РСА, «игроки страхового рынка» с удовольствием отменили бы выплаты штрафов пострадавшим от страхового произвола автовладельцам. То есть под видом борьбы с «автоюризмом» оставить в дураках ущемленных страховщиками автовладельцев. Не удивимся, если эти «пунктики» появятся в готовой к рассмотрению во втором чтении Госдумой редакции поправок в законодательство об ОСАГО.

госдума, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
16 января 2017
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