Страховщики нашли способ не платить по ОСАГО после 28 апреля

Вступающие в силу с 28 апреля поправки в ОСАГО вводят приоритет натурального возмещения ущерба. Однако, в законодательстве никак не оговаривается механизм возмещения ущерба в случае, когда у участников аварии разные полисы ОСАГО: один куплен до 28 апреля, в соответствии со старыми правилами, а у другого — после. Выяснилось, что о неизбежном возникновении подобных ситуация в Российском союзе автостраховщиков (РСА) до сих пор, судя по всему, даже не задумывались. По данным «Ведомостей», в Центробанке уверены, что для осуществление натурального возмещения будет достаточно одного нового полиса у кого-то из участников аварии. По мнению экспертов портала АвтоВзгляд, поскольку ни один законодательный акт этот вопрос не регулирует, для страховых компаний это может стать отличным предлогом вообще не возмещать никаких убытков в случае ДТП с машинами, застрахованными «по-старому» и «по-новому».