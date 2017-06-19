Продажи электронного ОСАГО добрались до 2-миллионной отметки

РСА отчитался о 2-миллионном полисе электронного ОСАГО проданном в России с начала 2017 года. «Продажи электронных полисов ОСАГО растут стремительно. Первый миллион в 2017 году мы зафиксировали в апреле и уже через два месяца автовладельцы оформили еще один миллион электронных полисов.В числе лидеров по продажам е-ОСАГО в основном проблемные регионы России. Таким образом, этот проект успешно решает проблему доступности обязательной автогражданки», — пояснил глава РСА Игорь Юргенс.

Для справки заметим, что всего на данный момент в России с начала годжа продано, в общей сложности, порядка 17,5 млн полисов ОСАГО. Электронное ОСАГО было придумано РСА для того, чтобы решить проблемы автовладельцев регионов, где страховые компании искусственно создавали дефицит полисов «автогражданки». Теперь же страховщики все больше возмущаются тем, что повсеместная возможность приобрести е-ОСАГО выгодно автоюристам — профессионалам, которые в судах помогают автовладельцам получать причитающееся вознаграждение со страховых компаний после ДТП.