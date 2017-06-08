Почему ГИБДД не признает е-ОСАГО и как с этим бороться

В Сочи автомобилисты недовольны тем, что им навязывают дополнительные услуги, а в в Ульяновской области в единственном на весь регион центре урегулирования убытков «Росгосстраха» собираются очереди из 100 и более человек для прохождения осмотра транспортного средства после ДТП. По словам клиентов компании, сотрудники офиса обслуживают около 10 человек за рабочий день. Таким образом, им приходится ждать своей очереди неделю и более. Люди вынуждены ежедневно приезжать, чтобы отметиться в «листе записи», который они ведут сами.

– Делать выводы пока рано, мониторинг еще не завершен. Однако ситуация в Ульяновске весьма красноречива. Компании не торопятся создавать комфортные условия для автовладельцев, несмотря на меры, принятые по урегулированию проблем с ОСАГО. И есть опасения, что ремонт вместо денежного возмещения только расширит спектр недовольства потребителя', — отметил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

В Сочи, согласно полученным данным, в офисах крупнейших страховщиков таких проблем не наблюдается. Зато большинство сочинцев пока с осторожностью относятся к электронным полисам. Активисты опросили более 20 автовладельцев, и ни один из них не оформлял полис онлайн. По их словам, местные сотрудники ГИБДД не признают распечатанный полис «настоящим», и не всегда могут «на месте» проверить номер полиса по базе. При этом при заключении договора в точках продаж страховщики продолжают навязывать дополнительные услуги и даже отказывают без них в заключении договора, объясняя клиентам, что они «входят в один пакет».