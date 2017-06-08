Почему ГИБДД не признает е-ОСАГО и как с этим бороться

Фото avtovzglyad.ru
Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) начали мониторинг рынка ОСАГО, направленный на выявление проблем с доступностью полисов в точках продаж и оформлением договоров онлайн. При этом активисты сообщают и о других проблемах, на которые жалуются автовладельцы.
Виктория Базылева

В Сочи автомобилисты недовольны тем, что им навязывают дополнительные услуги, а в в Ульяновской области в единственном на весь регион центре урегулирования убытков «Росгосстраха» собираются очереди из 100 и более человек для прохождения осмотра транспортного средства после ДТП. По словам клиентов компании, сотрудники офиса обслуживают около 10 человек за рабочий день. Таким образом, им приходится ждать своей очереди неделю и более. Люди вынуждены ежедневно приезжать, чтобы отметиться в «листе записи», который они ведут сами.

– Делать выводы пока рано, мониторинг еще не завершен. Однако ситуация в Ульяновске весьма красноречива. Компании не торопятся создавать комфортные условия для автовладельцев, несмотря на меры, принятые по урегулированию проблем с ОСАГО. И есть опасения, что ремонт вместо денежного возмещения только расширит спектр недовольства потребителя', — отметил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

В Сочи, согласно полученным данным, в офисах крупнейших страховщиков таких проблем не наблюдается. Зато большинство сочинцев пока с осторожностью относятся к электронным полисам. Активисты опросили более 20 автовладельцев, и ни один из них не оформлял полис онлайн. По их словам, местные сотрудники ГИБДД не признают распечатанный полис «настоящим», и не всегда могут «на месте» проверить номер полиса по базе. При этом при заключении договора в точках продаж страховщики продолжают навязывать дополнительные услуги и даже отказывают без них в заключении договора, объясняя клиентам, что они «входят в один пакет».

По словам Климова, причины того, что сотрудники ГИБДД фактически саботируют применение электронных полисов, мягко говоря, непонятны:

– С их стороны это незаконно. Тот факт, что они не всегда могут проверить полис, не может служить основанием для привлечения автовладельца к административной ответственности. Это проблема ГИБДД, а не автовладельца, и подобное поведение наводит на мысли о коррупционной составляющей…

Также автовладельцы сообщили, что страховщики часто допускают ошибки при расчете коэффициента бонус-малус (КБМ), предоставляющем скидку за безаварийную езду. В частности, о такой проблеме заявляли бывшие клиенты СК «Уралсиб», заключавшие новые договоры с другими страховщиками. Непредоставление скидки страховщики объяснили «техническими ошибками», которые возникли при передаче данных из СК «Уралсиб» к новому страховщику. При этом обещали, что на следующий год скидка «будет восстановлена».

По данным Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, в 2016 году 78% всех жалоб потребителей пришлось на страховые компании, из них 86% — на ОСАГО. КБМ.

– Так называемые ошибки с КБМ — это вульгарное мелкое воровство. Такое же, как обвес или обсчет на рынке. Считаю, что надзор должен наказывать за это жестко и неотвратимо. Иначе эту порочную практику не искоренить, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» Виктор Климов.

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» рекомендуют автовладельцам самостоятельно проверить свой КБМ прежде, чем заключать договор. Это можно сделать на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА), куда компании передают данные об истории страхования своих клиентов.

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9 июня 2017
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