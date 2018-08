Какие шины увеличивают скорость автомобиля

Суперкар Lamborghini Aventador SVJ проехал «Северную петлю» за 6 минут 44,97 секунды — для легендарной марки это третий по счету рекорд за последнее время. Навыки пилота, колоссальные характеристики самой машины, а также специальные шины помогли достичь подобного результата.

Для суперкара с двигателем V12 компания Pirelli создала новые версии шин P Zero Corsa и P Zero Trofeo R, омологированные специально под требования и особые характеристики Lamborghini SVJ. Шины P Zero Corsa доступны в стандартной комплектации, P Zero Trofeo R автовладельцам предлагаются опционально.

Благодаря теному сотрудничеству двух итальянских компаний инженеры Pirelli создают продукт, который позволят лучше всего продемонстрировать широкий спектр функциональных возможностей автомобиля и максимально передать ощущения от его вождения.

Кстати сказать, это восьмой рекорд, установленный на Нюрбургринге автомобилями, обутыми в спортивные шины Pirelli P Zero Trofeo R, омологированные для езды по дорогам общего пользования.