Как не загубить сажевый фильтр отечественной соляркой

Фото avtovzglyad.ru
Подвеска и трансмиссия пикапов, а также тяжелых внедорожников изначально рассчитана на тяжелые условия эксплуатации. Однако проблемы у этих машин могут появиться совсем не там, где их ждали…
Михаил Ростарчук

Последние годы на российском рынке заметно увеличился парк дизельных автомобилей, оснащенных так называемыми сажевыми фильтрами — Diesel Partikel Filter (DPF). В первую очередь это связано с ужесточением в нашей стране «автомобильных» экологических требований. Неудивительно, что элементы очистки выхлопных дизельных газов от сажи сегодня присутствуют на многих типах ввозимых иномарок, включая коммерческий транспорт и популярные у нас внедорожники и пикапы. Безусловно, такие конструктивные особенности автотранспорта способствует улучшению его экологичности, однако наличие у современных машин фильтров класса DPF нередко прибавляет их обладателям лишних, а порой и довольно затратных хлопот.

Дело в том, что из-за недостаточно высокого качества отечественного топлива, отличающегося повышенным содержанием серы, сажевые фильтры засоряются гораздо быстрее установленного срока. Ситуацию усугубляют и условия эксплуатации автомобилей в крупных городах России — здесь плотный трафик и низкие скорости движения в потоке.

Фото avtovzglyad.ru

Особенно страдают от «дорожных перегрузок» моторы тяжелых внедорожников и пикапов, которые, помимо режима медленной городской езды с пробками и множеством светофоров, часто эксплуатируются на низких передачах на загородном бездорожье. Подобные режимы, напомним, характеризуются повышенным расходом солярки и тяжелыми нагрузками на узлы двигателя, включая систему выпуска отработавших газов. Все это в комплексе не позволяет сажевому фильтру полноценно работать в режиме самоочистки, из-за чего он быстро засоряется и изнашивается. В итоге нарушается нормальный алгоритм работы двигателя и системы выпуска отработавших газов, закономерным результатом чего часто становится дорогостоящий ремонт с заменой испорченных узлов.

Учитывая серьезность последствий от отмеченной выше проблемы, для ее решения были привлечены специалисты ряда крупных автохимических компаний.

Фото avtovzglyad.ru

Одной из первых свое решение предложила немецкая Liqui Moly, запустившая в серийное производство несколько оригинальных продуктов, специально разработанных для тяжелых внедорожников и пикапов. В числе новинок представлена и оригинальная топливная присадка для чистки сажевых фильтров под названием Truck Series DPF Protector. Препарат по своему уникален — он универсален по применению, иначе говоря, обладает многофункциональным действием.

В частности, он не только очищает сажевый фильтр, но и способствует снижению нагрузки на него и повышению защиты от износа в тяжелых условиях эксплуатации. В состав Truck Series DPF Protector входят специальные катализаторы горения, ускоряющие сжигание сажи в камерах сгорания и уменьшающие температуру начала самоочистки фильтра DPF. Как отмечают представители компании-разработчика, эффект от применения новинки особенно хорошо проявляется при эксплуатации автомобиля в городе или режиме коротких поездок. К слову, данная дизельная присадка уже стала поступать и на российский рынок.

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16 мая 2018
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