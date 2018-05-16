Как не загубить сажевый фильтр отечественной соляркой

Последние годы на российском рынке заметно увеличился парк дизельных автомобилей, оснащенных так называемыми сажевыми фильтрами — Diesel Partikel Filter (DPF). В первую очередь это связано с ужесточением в нашей стране «автомобильных» экологических требований. Неудивительно, что элементы очистки выхлопных дизельных газов от сажи сегодня присутствуют на многих типах ввозимых иномарок, включая коммерческий транспорт и популярные у нас внедорожники и пикапы. Безусловно, такие конструктивные особенности автотранспорта способствует улучшению его экологичности, однако наличие у современных машин фильтров класса DPF нередко прибавляет их обладателям лишних, а порой и довольно затратных хлопот.

Дело в том, что из-за недостаточно высокого качества отечественного топлива, отличающегося повышенным содержанием серы, сажевые фильтры засоряются гораздо быстрее установленного срока. Ситуацию усугубляют и условия эксплуатации автомобилей в крупных городах России — здесь плотный трафик и низкие скорости движения в потоке.