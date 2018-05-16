Как не загубить сажевый фильтр отечественной соляркой

Последние годы на российском рынке заметно увеличился парк дизельных автомобилей, оснащенных так называемыми сажевыми фильтрами — Diesel Partikel Filter (DPF). В первую очередь это связано с ужесточением в нашей стране «автомобильных» экологических требований. Неудивительно, что элементы очистки выхлопных дизельных газов от сажи сегодня присутствуют на многих типах ввозимых иномарок, включая коммерческий транспорт и популярные у нас внедорожники и пикапы. Безусловно, такие конструктивные особенности автотранспорта способствует улучшению его экологичности, однако наличие у современных машин фильтров класса DPF нередко прибавляет их обладателям лишних, а порой и довольно затратных хлопот.
Дело в том, что из-за недостаточно высокого качества отечественного топлива, отличающегося повышенным содержанием серы, сажевые фильтры засоряются гораздо быстрее установленного срока. Ситуацию усугубляют и условия эксплуатации автомобилей в крупных городах России — здесь плотный трафик и низкие скорости движения в потоке.
Особенно страдают от «дорожных перегрузок» моторы тяжелых внедорожников и пикапов, которые, помимо режима медленной городской езды с пробками и множеством светофоров, часто эксплуатируются на низких передачах на загородном бездорожье. Подобные режимы, напомним, характеризуются повышенным расходом солярки и тяжелыми нагрузками на узлы двигателя, включая систему выпуска отработавших газов. Все это в комплексе не позволяет сажевому фильтру полноценно работать в режиме самоочистки, из-за чего он быстро засоряется и изнашивается. В итоге нарушается нормальный алгоритм работы двигателя и системы выпуска отработавших газов, закономерным результатом чего часто становится дорогостоящий ремонт с заменой испорченных узлов.
Учитывая серьезность последствий от отмеченной выше проблемы, для ее решения были привлечены специалисты ряда крупных автохимических компаний.
Одной из первых свое решение предложила немецкая Liqui Moly, запустившая в серийное производство несколько оригинальных продуктов, специально разработанных для тяжелых внедорожников и пикапов. В числе новинок представлена и оригинальная топливная присадка для чистки сажевых фильтров под названием Truck Series DPF Protector. Препарат по своему уникален — он универсален по применению, иначе говоря, обладает многофункциональным действием.
В частности, он не только очищает сажевый фильтр, но и способствует снижению нагрузки на него и повышению защиты от износа в тяжелых условиях эксплуатации. В состав Truck Series DPF Protector входят специальные катализаторы горения, ускоряющие сжигание сажи в камерах сгорания и уменьшающие температуру начала самоочистки фильтра DPF. Как отмечают представители компании-разработчика, эффект от применения новинки особенно хорошо проявляется при эксплуатации автомобиля в городе или режиме коротких поездок. К слову, данная дизельная присадка уже стала поступать и на российский рынок.