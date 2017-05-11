Интернет-магазин Exist кинул на деньги тысячи клиентов

Покупатели «Эксиста» массово столкнулись с проблемой получения заказанных запчастей, равно как и с возвратом денежных средств. Пользователи интернет-магазина без устали продолжают оставлять жалобы на официальном форуме компании. Сложности в обслуживании клиентов связаны с перетрубациями внутри фирмы.

— Ввиду разрыва партнерских отношений с ООО «Эксист-М», офисы этой компании больше не имеют отношения к Exist, — говорится в сообщении на официальном сайте магазина.

Когда возобновится работа точек продажи, пока не известно. Представители виртуального сервиса обещают восстановить бесперебойную деятельность пунктов выдачи в самое ближайшее время.