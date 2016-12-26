Как сэкономить на эксплуатации автомобиля с АКП

funnyjunk.com
Машины с автоматическими трансмиссиями покупают люди, готовые доплачивать за комфорт во время управления своей машиной. Однако это не означает, что они обязаны переплачивать и в процессе ее повседневной эксплуатации.

Максим Строкер

Основная статья дополнительных расходов обладателя машины с АКП или вариатором — топливо. Так или иначе, но при работе автоматической «коробки» тратится дополнительная энергия, которую можно получить только сжигая топливо. АКП некоторых автопроизводителей, преимущественно азиатских марок, до сих пор «съедают» до трети произведенной двигателем мощности. Однако есть несколько приемов, которые помогают «автомату» если не сравняться с «механикой» по экономичности, то хотя бы минимизировать разрыв между ними.

Причем, приемы эти касаются исключительно манеры езды владельца машины с «автоматом». Общее правило экономии топлива тут — так пользоваться педалью газа, чтобы обороты мотора не превышали 2000 об/мин. На практике это означает, что трогаться со светофоров следует медленно и печально, избегая раскрутки двигателя до высоких оборотов на первой передаче. Разумеется, ни о каких «спортивных режимах» не стоит и мечтать. Справедлив также и общий для экономичной езды на любой машине совет: следует стараться избегать торможений и, тем более, остановок, чтобы потом лишний раз не разгоняться.

/blog.caranddriver.com/

Для уменьшения расхода топлива машин с АКП и моторами большого рабочего объема — свыше 2,5 литров — существует метод «импульсного газа». Он заключается в том, что водитель давит на педаль не постоянно, а периодически. При этом машина сначала разгоняется, а потом какое-то время движется накатом, постепенно теряя скорость. Затем водитель вновь слегка разгоняет ее нажатием педали и цикл повторяется.

Если же говорить о езде на «автомате» по скоростной трассе, то тут стоит выбирать такую скорость, чтобы АКП работала на высшей передаче при оборотах мотора около 1500 в минуту. Еще один аспект экономии топлива на «автомате» заключается в том, что, в отличие от «механики» тут не нужно периодически менять выжимной подшипник и диски сцепления. Такое возможно только при условии бережного отношения к АКП. Это означает, что владелец откажется от резких стартов с места, будет избегать пользоваться ручным режимом переключения передач в АКП, не станет втыкать «D», когда авто катится назад, либо «R», когда движется вперед и воздержится от тому подобных «приемов».

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26 декабря 2016
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