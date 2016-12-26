Как сэкономить на эксплуатации автомобиля с АКП

Основная статья дополнительных расходов обладателя машины с АКП или вариатором — топливо. Так или иначе, но при работе автоматической «коробки» тратится дополнительная энергия, которую можно получить только сжигая топливо. АКП некоторых автопроизводителей, преимущественно азиатских марок, до сих пор «съедают» до трети произведенной двигателем мощности. Однако есть несколько приемов, которые помогают «автомату» если не сравняться с «механикой» по экономичности, то хотя бы минимизировать разрыв между ними.

Причем, приемы эти касаются исключительно манеры езды владельца машины с «автоматом». Общее правило экономии топлива тут — так пользоваться педалью газа, чтобы обороты мотора не превышали 2000 об/мин. На практике это означает, что трогаться со светофоров следует медленно и печально, избегая раскрутки двигателя до высоких оборотов на первой передаче. Разумеется, ни о каких «спортивных режимах» не стоит и мечтать. Справедлив также и общий для экономичной езды на любой машине совет: следует стараться избегать торможений и, тем более, остановок, чтобы потом лишний раз не разгоняться.