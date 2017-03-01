Можно ли сэкономить, перейдя с 95-го бензина на 92-й

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Непрерывное подорожание бензина волей-неволей подталкивает автовладельцев к мыслям об экономии на топливе. В том числе о переводе машины с рекомендованного fвтопроизводителем Аи-95 на Аи-92. Мы решили разобраться в плюсах и минусах этого шага.

Максим Строкер

Сразу скажем, что чем выше октановое число бензина, тем плавнее топливовоздушная смесь сгорает в цилиндре мотора. Соответственно, чем меньше октановое число, тем более бензин склонен к взрывному воспламенению, то есть детонации. От этих микровзрывов могут разрушиться элементы цилиндропоршневой группы, клапана и т. п. И, по идее, если автопроизводитель сказал в руководстве по эксплуатации применять 95-й — значит только его льем в бензобак, никаких не Аи-92.

Известно, что проблемы от детонации 92-ого бензина могут начаться в двигателе, степень сжатия которого превышает 10,5. К таким моторам относятся некоторые агрегаты BMW, имеющие степень сжатия 11, да, пожалуй, еще семейство Skyactiv у Mazda с аналогичным параметром равным 13. У большинства же прочих двигателей на рынке, даже турбированных малообъемных типа фольксвагеновского TSI или фордовского EcoBust, степень сжатия равна 10.

То есть и они, теоретически, позволяют лить в бензобак 92-й, вместо строго-настрого рекомендованного Аи-95. Косвенно это подтверждается еще и тем, что для точно таких же моторов и Ford, и Volkswagen на рынке США английским по белому рекомендуют бензин Regular Gasoline AKI 87, что соответствует российскому ГОСТу на… Аи-92!

Кроме того, из памяти автора этих строк не идет случай, когда он обнаружил на лючке бензобака российского Volkswagen Polo Sedan письменное требование заправлять машину Аи-98(!), и только в крайнем случае применять Аи-95. Одновременно для Skoda Fabia с точно таким же атмосферным 1,6-литровым двигателем, производитель спокойно рекомендовал Аи-92…

mazda

Это говорит о том, что автопроизводители, продающих свои машины на российском рынке, просто напросто пытаются перестраховаться от некачественного топлива. Другими словами, если в фирменном техническом описании мотора, стоящего под капотом вашей машины, указана степень сжатия 10 — смело можете лить в него 92-й бензин.

То есть экономить на топливе попроще, получается, можно? А вот и нет. Дело в том, что при использовании Аи-92 вместо Аи-95 неизбежно растет расход бензина. Не много, если говорить о городской эксплуатации. В зависимости от мощности, рабочего объема и конструкции конкретного мотора — в среднем на 1 литр на каждые 100 км пробега.

Для иллюстрации призрачности экономии денег за счет менее октанового топлива рассмотрим условную машину, которая «ест», в среднем, 10 литров «на сотню» рекомендованного 95-го. На Аи-92 она покажет расход бензина на уровне 11 л/100 км. Допустим, что ее среднегодовой пробег равен 20 000 км. То есть за год она сожжет в моторе 2000 литров 95-го или 2200 литра 92-го. При текущих московских ценах на топливо (Аи-95 — 37,5 руб/литр и Аи-92 — 35 руб./литр) это означает, что за год автовладелец должен будет потратить на АЗС 75 000 рублей, заправляясь 95-м, либо 77 000 рублей, заливая 92-ой бензин. Другими словами, низкооктановый бензин обойдется ему даже чуть дороже!

бензин
1 марта 2017
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