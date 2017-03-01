Можно ли сэкономить, перейдя с 95-го бензина на 92-й

Сразу скажем, что чем выше октановое число бензина, тем плавнее топливовоздушная смесь сгорает в цилиндре мотора. Соответственно, чем меньше октановое число, тем более бензин склонен к взрывному воспламенению, то есть детонации. От этих микровзрывов могут разрушиться элементы цилиндропоршневой группы, клапана и т. п. И, по идее, если автопроизводитель сказал в руководстве по эксплуатации применять 95-й — значит только его льем в бензобак, никаких не Аи-92.

Известно, что проблемы от детонации 92-ого бензина могут начаться в двигателе, степень сжатия которого превышает 10,5. К таким моторам относятся некоторые агрегаты BMW, имеющие степень сжатия 11, да, пожалуй, еще семейство Skyactiv у Mazda с аналогичным параметром равным 13. У большинства же прочих двигателей на рынке, даже турбированных малообъемных типа фольксвагеновского TSI или фордовского EcoBust, степень сжатия равна 10.

То есть и они, теоретически, позволяют лить в бензобак 92-й, вместо строго-настрого рекомендованного Аи-95. Косвенно это подтверждается еще и тем, что для точно таких же моторов и Ford, и Volkswagen на рынке США английским по белому рекомендуют бензин Regular Gasoline AKI 87, что соответствует российскому ГОСТу на… Аи-92!

Кроме того, из памяти автора этих строк не идет случай, когда он обнаружил на лючке бензобака российского Volkswagen Polo Sedan письменное требование заправлять машину Аи-98(!), и только в крайнем случае применять Аи-95. Одновременно для Skoda Fabia с точно таким же атмосферным 1,6-литровым двигателем, производитель спокойно рекомендовал Аи-92…