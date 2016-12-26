Одни говорят, что присадки, безусловно, полезны. Другие, наоборот, утверждают, что необходимость их применения ничем не обоснована — мол, это исключительно происки маркетологов. Дополнительным аргументом противников присадок является утверждение о том, что, якобы, ни один известный автопроизводитель не рекомендует использовать какие-либо присадки в своих машинах. Но так ли это на самом деле? Чтобы разобраться в этом вопросе, «АвтовзВляд» совместно с экспертами портала «АвтоПарад» провел краткое исследование «автохимических» разделов нескольких популярных интернет-ресурсов, включая сайты exist.ru, autodoc.ru и ebay. de, торгующие запчастями и расходными материалами для машин европейского, азиатского и американского производства. Результаты наших исследований оказались весьма любопытными. Начнем с топливных (в частности, бензиновых) присадок, предназначенных для чистки инжекторов и других узлов топливной системы.
Выяснилось, что такие препараты присутствуют в каталогах многих известных автопроизводителей и даже имеют свои артикулы. Подобную автохимию своим клиентам рекомендуют, например, Mercedes, BMW, Citroёn, VW, Audi, SEAT (это все Европа), Hyundai, KIA (Южная Корея), Ford, Chrysler, GM (США), Subaru, Toyota, Mitsubishi, Honda (Япония)
У евробензинов, к слову, есть еще одно неприятное свойство: они имеют ограниченный срок годности, что связано с наличием в них летучих компонентов. Если использовать такое топливо через месяц-два с момента его производства, то бензин стремительно теряет октановое число и интенсивно осмоляется. Вот и получается, что независимо от того, каким из ныне доступных нам сортов бензина заправлен автомобиль: неэтилированным, контрафактным или, если повезет, «зеленым», эксплуатация его двигателя и топливной системы неизбежно будет сопряжена с решением все с тех же, давно знакомых проблемам, пусть и в несколько иных масштабах. Поэтому до сих пор проверенным способом поддержания узлов топливной системы и бензопроводов в чистом и работоспособном состоянии является регулярное применение специализированных присадок, причем без оглядки на качество заправленного бензина
Еще одна популярная группа автохимии, которая также присутствует в сервисных каталогах автопроизводителей — присадки для дизтоплива. Их актуальность и востребованность на нашем рынке довольно высока, ведь солярка, в особенности та, что рекомендована для современных легковушек, должна удовлетворять большому перечню технических требований. Среди наиболее важных параметров специалисты отмечают показатели детонационной стойкости, которая для данного вида горючего определяется цетановым числом, а также уровень содержания серы, характеризующий смазывающую способность дизтоплива.
Кроме того, существует ряд физико-химических показателей, влияющий на прокачиваемость горючего по каналам топливного оборудования. При использовании некачественной солярки риск появления загрязнений в жиклерах и трубопроводах существенно возрастает, что сразу же сказывается на снижении эффективности работы топливного насоса высокого давления (ТНВД) или форсунок, что впоследствии может привести к их поломке. Как свидетельствует сервисная практика, дефект узлов ТНВД — один из самых распространенных в обширном перечне неисправностей, вызванных применением некачественного дизтоплива. Для их профилактики как раз и необходимы дизельные присадки, улучшающие смазывающие, моющие или низкотемпературные свойства солярки. Поэтому неудивительно, что ряд европейских, азиатских и американских автопроизводителей обязательно включает подобные средства в перечень рекомендуемой сервисной автохимии.
Отдельная тема — присадки для моторного или трансмиссионного масел. К нашему удивлению выяснилось, что эта группа препаратов также рекомендуется для применения отдельными автопроизводителями, в числе которых, например, такие известные, как Ford, Chrysler, GM. Уж кто-кто, а специалисты этих фирм прекрасно разбираются в тонкостях, связанных с использованием сервисной автохимии. Отметим, что спектр официально рекомендуемых «масляных» препаратов весьма широк и включает в том числе такие продукты, как герметики и очистители системы смазки, стабилизаторы вязкости, антидымные препараты и — внимание! — даже антифрикционные присадки. Поэтому, оценивая столь солидный ассортимент, можно однозначно утверждать, что все слухи о том, что именитые компании не советуют применять топливные или масляные присадки — не более, чем вымысел.
Здесь куда важнее понимать другое — цены на отмеченные выше средства сервисной автохимии, на которых стоит логотип того или иного автоконцерна, довольно высоки. Их стоимость в несколько раз превышает цены аналогичных продуктов, выпускаемых независимыми фирмами. Ничего не поделаешь — сказывается «статусность» именитых брендов. Для примера мы сопоставили цены нескольких «брендированных» присадок с ценами их аналогов, производимых известной немецкой фирмой Liqui Moly. Так, например, бензиновая присадка BMW с артикулом 83 19 2 165 91 предлагается за 800 рублей, а вот топливный очиститель Langzeit Injection Reiniger от Liqui Moly — за 400 руб. Схожая картина наблюдается и среди присадок для чистки дизельных форсунок. Так, препарат с артикулом 1786 569 от Ford стоит 2700 руб., тогда как аналогичное средство для очистки и защиты топливных дизельных систем Speed Diesel Zusatz — всего 1000. Еще одно сравнение: дизельный антигель с артикулом A 000 989 28 45 от Mercedes оценивается почти в 1200 руб. (за 200 мл), а примерно такой же состав Diesel Fliess-Fit фирмы Liqui Moly стоит уже втрое дешевле.
Если же речь идет об антифрикционных препаратах, то здесь ценовое расхождение может быть еще больше. Например, антифрикционная присадка в моторное масло, имеющая артикул 1233 501 от Ford, продается примерно за 7300 руб. Альтернативный же вариант — Molygen Motor Protect от Liqui Moly, представляющий собой присадку последнего поколения на основе органического соединения с вольфрамом, можно приобрести всего за 1650 руб. Как говорится, комментарии тут излишни… Ну, а выводы делайте сами.