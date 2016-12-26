Еще одна популярная группа автохимии, которая также присутствует в сервисных каталогах автопроизводителей — присадки для дизтоплива. Их актуальность и востребованность на нашем рынке довольно высока, ведь солярка, в особенности та, что рекомендована для современных легковушек, должна удовлетворять большому перечню технических требований. Среди наиболее важных параметров специалисты отмечают показатели детонационной стойкости, которая для данного вида горючего определяется цетановым числом, а также уровень содержания серы, характеризующий смазывающую способность дизтоплива.

Кроме того, существует ряд физико-химических показателей, влияющий на прокачиваемость горючего по каналам топливного оборудования. При использовании некачественной солярки риск появления загрязнений в жиклерах и трубопроводах существенно возрастает, что сразу же сказывается на снижении эффективности работы топливного насоса высокого давления (ТНВД) или форсунок, что впоследствии может привести к их поломке. Как свидетельствует сервисная практика, дефект узлов ТНВД — один из самых распространенных в обширном перечне неисправностей, вызванных применением некачественного дизтоплива. Для их профилактики как раз и необходимы дизельные присадки, улучшающие смазывающие, моющие или низкотемпературные свойства солярки. Поэтому неудивительно, что ряд европейских, азиатских и американских автопроизводителей обязательно включает подобные средства в перечень рекомендуемой сервисной автохимии.