Как ездить так, чтобы подвеска машины не ломалась

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В современных автомобилях стоимость замены вышедших из строя деталей подвески иной раз исчисляется четырехзначными суммами. Мы попробовали разобраться, как продлить жизнь этим «расходникам».
Максим Строкер

У всех машин, от древних «жигулей» до последнего поколения BMW M-серии, в подвеске присутствуют принципиально одни и те же компоненты: шаровые шарниры опор и тяг, сайлент-блоки, амортизаторы и прочее. Однотипные узлы чувствительны к одним и тем же негативным воздействиям, поэтому способы продления жизни подвески будут одни и те же для легковушки любого класса и любой ценовой ниши. Начнем с шарниров, которые применяются в рычагах подвески и тягах. Сильнее всего на их состояние влияют жесткие удары. Случающиеся, например, при преодолении ям, стыков, трамвайных путей и прочих неровностей. Чем выше скорость машины на неровностях, чем тоньше профиль покрышек, чем хуже состояние амортизаторов, тем жестче удары в подвеске и тем быстрее шарниры выходят из строя.

Сайлент-блоки, считающиеся чуть ли не самыми крепкими узлами в подвеске, тоже рано или поздно выходят из строя. Прежде всего «сайленты» страдают от двух факторов: загрузки машины и состояния прочих узлов подвески. С повышенной нагрузкой все понятно, а при чем тут состояние подвески, спросите вы? Дело в том, что сайлент-блоки долго сохраняют свои рабочие качества лишь при условии, что в подвеске нет повышенных люфтов. Как только появляется болтанка, например из-за разбитых шаровых опор, сайлентблоки начинают стремительно стареть. Кроме того, на их состояние сильно влияет агрессивная дорожная химия, считают эксперты портала АвтоВзгляд.

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Такая деталь подвески как стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает крены в поворотах. Чем меньше машина раскачивается и наклоняется на крутых поворотах и неровностях дороги, тем дольше «живет» стабилизатор. Ресурс этого элемента особенно сильно страдает от регулярных стоянок машины на боковом уклоне или, например, когда одна ее половина оказывается на проезжей части, а другая — на бордюре.

На ресурс амортизатора сильно влияют амплитуда сжатия-отбоя, загрузка автомобиля, и температура окружающей среды. Самый тяжелый вариант работы «аморта» следующий: тяжело груженая машина, жара, дорога, состоящая из сплошных ям, и относительно невысокая скорость. Чем больше факторов из этого списка мы исключаем при повседневной эксплуатации, тем дольше живет наш амортизатор. И еще нельзя забывать о грязи и пыли. Чем в более пыльных условиях работает амортизатор, тем больше абразивных частиц попадает на его шток и повреждает уплотнения. Это, в конечном счете, может привести к протечке рабочей жидкости амортизатора и выходу его из строя.

Пожалуй, самая «неубиваемая» деталь подвески машины — пружина амортизаторной стойки. Ломается она редко, однако бывает и такое. Особенно если машина очень много времени ездит в условиях агрессивной дорожной химии из-за которой пружина ржавеет. Именно верхний слой металла пружины подвержен максимальным нагрузкам в процессе езды. Достаточно глубокая коррозия в одном месте пружины может привести к тому, что она лопнет. Поэтому имеет смысл покрывать слоем антикора не только днище и внутренние полости кузова авто, но и пружины.

ремонт
14 апреля 2017
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