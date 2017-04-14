Как ездить так, чтобы подвеска машины не ломалась

У всех машин, от древних «жигулей» до последнего поколения BMW M-серии, в подвеске присутствуют принципиально одни и те же компоненты: шаровые шарниры опор и тяг, сайлент-блоки, амортизаторы и прочее. Однотипные узлы чувствительны к одним и тем же негативным воздействиям, поэтому способы продления жизни подвески будут одни и те же для легковушки любого класса и любой ценовой ниши. Начнем с шарниров, которые применяются в рычагах подвески и тягах. Сильнее всего на их состояние влияют жесткие удары. Случающиеся, например, при преодолении ям, стыков, трамвайных путей и прочих неровностей. Чем выше скорость машины на неровностях, чем тоньше профиль покрышек, чем хуже состояние амортизаторов, тем жестче удары в подвеске и тем быстрее шарниры выходят из строя.

Сайлент-блоки, считающиеся чуть ли не самыми крепкими узлами в подвеске, тоже рано или поздно выходят из строя. Прежде всего «сайленты» страдают от двух факторов: загрузки машины и состояния прочих узлов подвески. С повышенной нагрузкой все понятно, а при чем тут состояние подвески, спросите вы? Дело в том, что сайлент-блоки долго сохраняют свои рабочие качества лишь при условии, что в подвеске нет повышенных люфтов. Как только появляется болтанка, например из-за разбитых шаровых опор, сайлентблоки начинают стремительно стареть. Кроме того, на их состояние сильно влияет агрессивная дорожная химия, считают эксперты портала АвтоВзгляд.