Какой цвет авто самый аварийный

Эксперимент подтвердил мировую статистику, согласно которой самые аварийно опасные автомобили — черных и темно-серых оттенков. Реже всего в ДТП попадают машины ярких или контрастных расцветок. Вероятность рассчитывалась пропорционально с учетом того, авто каких цветов на дорогах больше, а каких меньше.

Чем сильнее автомобиль выделяется из общей гаммы, тем быстрее его заметят другие участники движения. Самым оптимальным считается цвет огня и крови, потому что на генетическом уровне он ассоциируется у человека с опасностью, служит сигналом к тревоги, отрезвляет и мобилизует.

Впрочем, та же статистика свидетельствует, что алые авто чаще других попадают в ДТП. Скорее всего причина кроется в том, что такая расцветка наиболее популярна у горячих спорткаров, чей темперамент зачастую провоцирует на самую агрессивную езду. В результате и бьются на таких машинах чаще.

В числе наименее опасных фигурируют белые автомобили, о чем говорят данные страховщиков. Кстати, согласно статистике страховых компаний, в ДТП нередко попадают серые машины. Так что если в обычной жизни вы совсем не жалуете пестрые и кричащие расцветки, имейте в виду — на дороге такое авто может сохранить вам жизнь.