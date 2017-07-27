Какой цвет авто самый аварийный

Цветовая гамма может даже вызвать обман зрения, потому что каждый оттенок влияет на восприятие размера и формы объекта. Например, в сравнении со светлым автомобилем темный кажется меньше. К тому же не секрет, что кузов белой машины выглядит гораздо рельефней, чем темной.
Доказано, что в зависимости от цвета автомобиля зависит точность, с которой человек определяет темп его движения и расстояние до него. В 1970-х годах был проведен эксперимент, когда люди на глаз устанавливали расстояние и скорость трех синхронно двигавшихся автомобилей на одинаковом удалении, но окрашенных в разные цвета. По мнению большинства испытуемых, черная машина ехала медленнее остальных и находилась дальше всех, и это соответствовало минимальному уровню безопасности при обострении дорожной ситуации. Приблизительно такой же была реакция на синий автомобиль. Движение белого оценивалось более реалистично. Расстояние до желтого участникам испытания казалось меньше, а его скорость — больше. Однако ближе и быстрее всех якобы двигалась красная машина, что в плане безопасности является самым оптимальным вариантом.