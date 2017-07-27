Какой цвет авто самый аварийный

Фото: pictures.dealer.com
Каждый цвет несет свою психоэмоциональную нагрузку, поэтому от той гаммы красок, которая окружает человека на дороге, во многом зависит его внутреннее состояние. По мнению психологов, окраска автомобиля в определенной степени влияет на безопасность дорожного движения.
Денис Халфин

Цветовая гамма может даже вызвать обман зрения, потому что каждый оттенок влияет на восприятие размера и формы объекта. Например, в сравнении со светлым автомобилем темный кажется меньше. К тому же не секрет, что кузов белой машины выглядит гораздо рельефней, чем темной.

Доказано, что в зависимости от цвета автомобиля зависит точность, с которой человек определяет темп его движения и расстояние до него. В 1970-х годах был проведен эксперимент, когда люди на глаз устанавливали расстояние и скорость трех синхронно двигавшихся автомобилей на одинаковом удалении, но окрашенных в разные цвета. По мнению большинства испытуемых, черная машина ехала медленнее остальных и находилась дальше всех, и это соответствовало минимальному уровню безопасности при обострении дорожной ситуации. Приблизительно такой же была реакция на синий автомобиль. Движение белого оценивалось более реалистично. Расстояние до желтого участникам испытания казалось меньше, а его скорость — больше. Однако ближе и быстрее всех якобы двигалась красная машина, что в плане безопасности является самым оптимальным вариантом.

Фото: www.web2carz.com

Эксперимент подтвердил мировую статистику, согласно которой самые аварийно опасные автомобили — черных и темно-серых оттенков. Реже всего в ДТП попадают машины ярких или контрастных расцветок. Вероятность рассчитывалась пропорционально с учетом того, авто каких цветов на дорогах больше, а каких меньше.

Чем сильнее автомобиль выделяется из общей гаммы, тем быстрее его заметят другие участники движения. Самым оптимальным считается цвет огня и крови, потому что на генетическом уровне он ассоциируется у человека с опасностью, служит сигналом к тревоги, отрезвляет и мобилизует.

Впрочем, та же статистика свидетельствует, что алые авто чаще других попадают в ДТП. Скорее всего причина кроется в том, что такая расцветка наиболее популярна у горячих спорткаров, чей темперамент зачастую провоцирует на самую агрессивную езду. В результате и бьются на таких машинах чаще.

В числе наименее опасных фигурируют белые автомобили, о чем говорят данные страховщиков. Кстати, согласно статистике страховых компаний, в ДТП нередко попадают серые машины. Так что если в обычной жизни вы совсем не жалуете пестрые и кричащие расцветки, имейте в виду — на дороге такое авто может сохранить вам жизнь.

ПДД, авторынок, безопасность дорожного движения, авария
27 июля 2017
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