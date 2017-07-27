За какие нарушения водителя могут посадить

Согласно нашему Кодексу об административных правонарушениях, минимальный срок заключения под стражу составляет 10—15 суток. Именно такое наказание грозит водителю, управляющему машиной несмотря на лишение прав (ст. 12.7.2). К тому же его автомобиль будет задержан, ему самому выпишут штраф в размере 30 000 рублей и пошлют на обязательные работы до 200 часов. «Пятнашка» и 30 000 штрафа светят и тому, кто рулит в пьяном виде — вне зависимости от того, лишили его прав или у него их нет в принципе (ст. 12.8.3). То же самое ждет автомобилиста, если он отказывается от законного требования сотрудника полиции пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ст. 12.26.2).

На 15 суток посадят участника ДТП, который покинул место аварии (ст. 12.27.2). Кроме того, его лишат прав на полтора года. Такой же административный арест и 1000 рублей штрафа светят за неповиновение любому законному требованию сотрудника полиции, исполняющего свои обязанности по охране правопорядка (ст. 19.3.1). Также минимальный срок прописан за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом. Это не касается разве что пресловутых «писем счастья» с штрафами за правонарушения, зафиксированными камерами (ст. 20.25.1).