За какие нарушения водителя могут посадить

Фото: www.co.morrow.or.us
В Саудовской Аравии за самое грубое нарушение правил дорожного движения водителя побьют палками — несчастный может получить до 300 ударов — и посадят на нары. В Китае, если по вине пьяницы случилось ДТП со смертельным исходом, его казнят. В России самое суровое наказание за нарушение ПДД составит девять лет заключения.
Денис Халфин

Согласно нашему Кодексу об административных правонарушениях, минимальный срок заключения под стражу составляет 10—15 суток. Именно такое наказание грозит водителю, управляющему машиной несмотря на лишение прав (ст. 12.7.2). К тому же его автомобиль будет задержан, ему самому выпишут штраф в размере 30 000 рублей и пошлют на обязательные работы до 200 часов. «Пятнашка» и 30 000 штрафа светят и тому, кто рулит в пьяном виде — вне зависимости от того, лишили его прав или у него их нет в принципе (ст. 12.8.3). То же самое ждет автомобилиста, если он отказывается от законного требования сотрудника полиции пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ст. 12.26.2).

На 15 суток посадят участника ДТП, который покинул место аварии (ст. 12.27.2). Кроме того, его лишат прав на полтора года. Такой же административный арест и 1000 рублей штрафа светят за неповиновение любому законному требованию сотрудника полиции, исполняющего свои обязанности по охране правопорядка (ст. 19.3.1). Также минимальный срок прописан за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом. Это не касается разве что пресловутых «писем счастья» с штрафами за правонарушения, зафиксированными камерами (ст. 20.25.1).

Фото: www.vblawgroup.com

Уголовная ответственность водителя в Российской Федерации согласно статье УК 264 связана не только с управлением машиной в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Посадить на два или три года могут за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. За это предусмотрена и пара лет принудительных работ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 264.1). Если водитель, по неосторожности тяжело покалечивший кого-то в результате ДТП, был при этом пьян, он может загреметь на нары и на четыре года (ст. 264.2).

Трезвого водителя, по вине которого произошла авария со смертельным исходом, приговорят к заключению на срок до пяти лет (ст. 264.3), пьяного — до семи лет (ст. 264.4). Та же «семерка» светит нарушителю правил дорожного движения, из-за которого произошло ДТП, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 264.5). Если при этом водитель был пьян, его могут «закрыть» на максимальные девять лет (ст. 264.6). Не пейте за рулем!

автоправо, штрафы, суд, ПДД, арест, ГИБДД
27 июля 2017
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