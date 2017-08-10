Почему на заправках нельзя заливать топливо в пластиковую тару

Чаще всего подобные уведомления встречаются на АЗС, расположенных на региональных шоссе. Даже если вы ничего такого на дверях и стенах не обнаружили, вам могут отказать устно. Кассиры или работники заправочной станции объяснят запрет по разному.
Те, кто не в теме, или у кого нет желания вести с вами долгие разговоры, сошлются на «таинственные инструкции и правила безопасности». Из более словоохотливых персонажей одни со знанием дела начнут рассказывать о едком горючем, растворяющим пластик, а другие поведают о высоком давлении паров бензина, которое создает угрозу разрыва тары. Кстати, и то, и другое совершенно справедливо, если речь идет о простой бутылке минералки, изготовленной из пищевого пластика.