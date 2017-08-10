Почему на заправках нельзя заливать топливо в пластиковую тару

Фото: www.vtomske.ru
В дороге бывает всякое: например, кончилось топливо за сотню метров до АЗС, а из тары ничего, кроме пятилитровый бутылки от питьевой воды, у вас с собой нет. Придя на заправку, вы увидите объявление: «В пластиковые и стеклянные канистры горючее не отпускается». Возникает закономерный вопрос — почему?
Денис Халфин

Чаще всего подобные уведомления встречаются на АЗС, расположенных на региональных шоссе. Даже если вы ничего такого на дверях и стенах не обнаружили, вам могут отказать устно. Кассиры или работники заправочной станции объяснят запрет по разному.

Те, кто не в теме, или у кого нет желания вести с вами долгие разговоры, сошлются на «таинственные инструкции и правила безопасности». Из более словоохотливых персонажей одни со знанием дела начнут рассказывать о едком горючем, растворяющим пластик, а другие поведают о высоком давлении паров бензина, которое создает угрозу разрыва тары. Кстати, и то, и другое совершенно справедливо, если речь идет о простой бутылке минералки, изготовленной из пищевого пластика.

Фото: www.archdaily.com

Однако у простого водилы на такие доводы имеются свои возражения. Например, кто-то готов биться об заклад, что отказ наливать горючее в пластик — не что иное, как очередной повод для обмана. Такая тара чаще всего прозрачная, поэтому в ней легче обнаружить недолив или определить на глаз некачественное топливо. По этой причине хитрые автозаправщики и запрещают пользоваться прозрачными емкостями. Возможно, на каких-то мелких провинциальных АЗС подобный ход и практикуется, но вряд ли это относится к крупным сетевым автозаправкам, для которых репутация — не пустой звук.

На самом деле, главная причина такого отказа кроется в том, что пластик имеет свойство накапливать статическое электричество. Вспомните наэлектризованную расческу, которая «стреляет» искрой. Такая же искра может образоваться при трении горючей жидкости о стенки пластиковой тары, что становится причиной воспламенения.

Тем не менее, в настоящее время в продаже встречаются канистры, изготовленные из специального пластика, адаптированные под хранение топлива, о чем свидетельствует соответствующая подтверждающая надпись. Поверят вам или нет, что такую тару можно использовать под бензин — все зависит от степени вредности конкретного сотрудника АЗС.

АЗС, бензин, дизельное топливо
10 августа 2017
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