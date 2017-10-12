Как «запороть» мотор обычным антифризом

Несмотря на рекомендации специалистов, мало кто из автовладельцев задумывается о необходимости периодически менять охлаждающую жидкость в моторе. Старый антифриз может быстро «запороть» мотор.
Максим Строкер

Антифриз это общее название охлаждающих жидкостей двигателей внутреннего сгорания. С химической точки зрения это смесь воды либо с этиленгликолем, либо с пропиленгликолем, с глицерином или спиртом. Для компенсации коррозийных свойств этой химии в антифриз добавляются специальные присадки. Антифриз, помимо непосредственной функции охлаждения мотора, обязан еще и не замерзать при отрицательных температурах, препятствовать образованию накипи, гасить кавитационные проявления из-за которых могут разрушаться части мотора, а также служить любрикантом для помпы.

Некондиционный или старый антифриз опасен для двигателя, прежде всего, тем, что отличается повышенной коррозийной активностью. И дело не только в том, что из-за этого в один прекрасный момент в радиаторе охлаждения может открыться течь. Слой ржавчины, образующийся в каналах системы охлаждения, обладает в разы меньшей теплопроводностью по сравнению с металлом. Из-за этого блок цилиндров мотора начинает хуже отдавать тепло антифризу, а радиатор охлаждения начинает хуже передавать ее атмосферному воздуху. Кроме того, отложения окислов в каналах системы охлаждения уменьшают их пропускную способность, что дополнительно мешает нормальному теплоотводу. В результате — перегрев двигателя.

Напомним, что нормальная рабочая температура среднестатистического двигателя внутреннего сгорания составляет от 85º-90º по шкале Цельсия. Перегрев мотора сопровождается увеличением потерь на трение, что грозит, как минимум, увеличением расхода горючего и потерей мощности. В более долгосрочной перспективе это означает резкое снижение ресурса двигателя.

Еще один неприятный эффект от появления ржавчины в антифризе касается помпы системы охлаждения. Частички окислов проникают в трущиеся части этого узла и выводят его из строя ускоренными темпами. Внезапно заклинившая помпа может стать причиной вскипания охлаждающей жидкости со всеми вытекающими из этого печальными последствиями для головки блока цилиндров и системы смазки мотора.

Падение антикавитационных свойств антифриза приводит к образованию и схлопыванию пузырьков пара в нем. Такой пузырек при схлопывании на стенке канала вырывает из нее в этом месте частичку металла. Множество пузырьков «выедают» в металле серьезного размера каверны, которые могут превращаться в сквозные отверстия в каналах системы охлаждения. Поэтому весь этот процесс носит название кавитационной эрозии. Чтобы предупредить все эти неприятности, устранение последствий которых обходится в немалые суммы, рекомендуется менять антифриз каждые 50 000 км. пробега.

антифриз
12 октября 2017
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