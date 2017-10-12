Как «запороть» мотор обычным антифризом

Антифриз это общее название охлаждающих жидкостей двигателей внутреннего сгорания. С химической точки зрения это смесь воды либо с этиленгликолем, либо с пропиленгликолем, с глицерином или спиртом. Для компенсации коррозийных свойств этой химии в антифриз добавляются специальные присадки. Антифриз, помимо непосредственной функции охлаждения мотора, обязан еще и не замерзать при отрицательных температурах, препятствовать образованию накипи, гасить кавитационные проявления из-за которых могут разрушаться части мотора, а также служить любрикантом для помпы.

Некондиционный или старый антифриз опасен для двигателя, прежде всего, тем, что отличается повышенной коррозийной активностью. И дело не только в том, что из-за этого в один прекрасный момент в радиаторе охлаждения может открыться течь. Слой ржавчины, образующийся в каналах системы охлаждения, обладает в разы меньшей теплопроводностью по сравнению с металлом. Из-за этого блок цилиндров мотора начинает хуже отдавать тепло антифризу, а радиатор охлаждения начинает хуже передавать ее атмосферному воздуху. Кроме того, отложения окислов в каналах системы охлаждения уменьшают их пропускную способность, что дополнительно мешает нормальному теплоотводу. В результате — перегрев двигателя.