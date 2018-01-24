Зачем в городе нужны машины с высоким клиренсом

Фото www.motortrend.com
Вопрос вполне логичный, даже если в вашем городе все дороги заасфальтированы, на них отсутствуют ямы и кочки, а на бордюре нет возможности парковаться, потому что мешают ограждения, которые в мегаполисах ставят чуть ли не на каждом тротуаре. Тогда вообще зачем нужны городские кроссоверы?
Иван Флягин

Не секрет, что величина клиренса влияет на устойчивость автомобиля при высоких скоростях. У высоких машин маневренность хуже, и чем ниже клиренс, тем больше спортивных амбиций. По этой причине настоящие ценители скорости и драйва не любят кроссоверы с большим дорожным просветом, тем более если они живут и работают в городе.

Зато если в их местности частенько случаются снегопады, а с сугробами на улицах плохо справляется уборочная техника, у них есть повод задуматься и позавидовать владельцем кроссоверов. Ведь на значительной территории России погода хотя и богата в последнее время на непредсказуемые сюрпризы, но снегопад и метель в любом случае — явления нередкие.

И если в большинстве городов проезжую часть центральных улиц стараются убирать в первую очередь, то в переулках и во дворах сугробы остаются надолго. Так что при снежных заносах высокий клиренс сослужит хорошую службу, и с этим трудно спорить.

Кроме того, зимой владельцы кроссоверов имеют гораздо больше возможностей припарковаться. Ведь не секрет, что даже на значительной территории Москвы в зимнее время парковочное пространство существенно сокращается. Совсем печальная ситуация во дворах, откуда снег не вывозится, а скапливается в огромные кучи, занимающие драгоценное пространство. Автомобиль с большим клиренсом всегда заберется туда, куда «малорослики» не сунутся.

Конечно, преимущества SUV в зимнее время не может служить основным критерием выбора при покупке авто, если, конечно, вы не северный житель, где снег лежит большую часть года. Но все-таки большинству соотечественников учитывать это необходимо, да и качество дорог в наших городах оставляет желать лучшего.

А что касается штурма бордюров, на который обычно провоцируют машины с большим дорожным просветом, то следует в очередной раз напомнить, что парковаться на тротуарах, газонах и в палисадниках — незаконно и некрасиво по отношению к окружающим.

автоправо, парковка, ПДД, безопасность дорожного движения, внедорожник, бездорожье, кроссоверы
25 января 2018
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