Зачем в городе нужны машины с высоким клиренсом

Не секрет, что величина клиренса влияет на устойчивость автомобиля при высоких скоростях. У высоких машин маневренность хуже, и чем ниже клиренс, тем больше спортивных амбиций. По этой причине настоящие ценители скорости и драйва не любят кроссоверы с большим дорожным просветом, тем более если они живут и работают в городе.
Зато если в их местности частенько случаются снегопады, а с сугробами на улицах плохо справляется уборочная техника, у них есть повод задуматься и позавидовать владельцем кроссоверов. Ведь на значительной территории России погода хотя и богата в последнее время на непредсказуемые сюрпризы, но снегопад и метель в любом случае — явления нередкие.