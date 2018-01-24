Зачем в городе нужны машины с высоким клиренсом

И если в большинстве городов проезжую часть центральных улиц стараются убирать в первую очередь, то в переулках и во дворах сугробы остаются надолго. Так что при снежных заносах высокий клиренс сослужит хорошую службу, и с этим трудно спорить.

Кроме того, зимой владельцы кроссоверов имеют гораздо больше возможностей припарковаться. Ведь не секрет, что даже на значительной территории Москвы в зимнее время парковочное пространство существенно сокращается. Совсем печальная ситуация во дворах, откуда снег не вывозится, а скапливается в огромные кучи, занимающие драгоценное пространство. Автомобиль с большим клиренсом всегда заберется туда, куда «малорослики» не сунутся.

Конечно, преимущества SUV в зимнее время не может служить основным критерием выбора при покупке авто, если, конечно, вы не северный житель, где снег лежит большую часть года. Но все-таки большинству соотечественников учитывать это необходимо, да и качество дорог в наших городах оставляет желать лучшего.

А что касается штурма бордюров, на который обычно провоцируют машины с большим дорожным просветом, то следует в очередной раз напомнить, что парковаться на тротуарах, газонах и в палисадниках — незаконно и некрасиво по отношению к окружающим.