Как быстро, безопасно и без следов удалить наклейки с автомобиля

Смена резины в самом разгаре, а это значит, что большинству автолюбителей, меняющих шипованную зимнюю обувку на летние покрышки, придется удалять треугольные наклейки с буквой «Ш» с заднего стекла. Однако, как свидетельствует практика, процедура эта нередко доставляет автомобилистам массу хлопот. Оказывается, что просто так, без каких-либо подручных средств, снять прилипшую к стеклу бумажную «шипованную аватарку» практически невозможно, настолько прочно она присыхает к гладкой стеклянной поверхности. Некоторые водители, не мудрствуя лукаво, сначала отмачивают «треугольнички» водой, а потом соскабливают их ножом, рискуя повредить не только стекло, но и кузовное покрытие.

Особо «продвинутые» автовладельцы в таких случаях используют различного рода растворители или, что не менее плачевно, препараты бытовой химии, наивно полагая, что высокие растворяющие свойства таких средств способны принести действенную пользу. Между тем попадание даже нескольких капель подобных продуктов на лакокрасочное покрытие грозит навсегда осветлить кузовную краску и оставить на ней белесые пятна, избавиться от которых может помочь только полная перекраска детали.