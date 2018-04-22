Как быстро, безопасно и без следов удалить наклейки с автомобиля

Смена резины в самом разгаре, а это значит, что большинству автолюбителей, меняющих шипованную зимнюю обувку на летние покрышки, придется удалять треугольные наклейки с буквой «Ш» с заднего стекла. Однако, как свидетельствует практика, процедура эта нередко доставляет автомобилистам массу хлопот. Оказывается, что просто так, без каких-либо подручных средств, снять прилипшую к стеклу бумажную «шипованную аватарку» практически невозможно, настолько прочно она присыхает к гладкой стеклянной поверхности. Некоторые водители, не мудрствуя лукаво, сначала отмачивают «треугольнички» водой, а потом соскабливают их ножом, рискуя повредить не только стекло, но и кузовное покрытие.
Особо «продвинутые» автовладельцы в таких случаях используют различного рода растворители или, что не менее плачевно, препараты бытовой химии, наивно полагая, что высокие растворяющие свойства таких средств способны принести действенную пользу. Между тем попадание даже нескольких капель подобных продуктов на лакокрасочное покрытие грозит навсегда осветлить кузовную краску и оставить на ней белесые пятна, избавиться от которых может помочь только полная перекраска детали.
В общем, как выясняется, проблема с удалением автомобильных наклеек существует, причем достаточно давно, что подвинуло производителей автохимии заняться разработкой специализированных препаратов. Одной из первых данную задачу решили специалисты немецкой компании Liqui Moly, запустившей в серийное производство очиститель следов наклеек под названием Aufkleberentferner, который стал поистине спасительным средством для многих автомобилистов. Успешно зарекомендовав себя на европейских рынках, это продукт сейчас поставляется и на наш рынок. Aufkleberentferner, выпускаемый в виде аэрозоля, представляет собой высокоэффективный препарат, созданный основе нескольких типов очистителей, безопасных для лакокрасочного покрытия.
Благодаря инновационной рецептуре, продукт с легкостью удаляет следы наклеек, скотча и даже клеевого слоя, остающегося после снятия наклеек, тонировочной или транзитной пленки. Как и вся продукция компании, он производится исключительно в Германии, по немецким стандартам безопасности, а потому безвреден для лакокрасочных покрытий, стекла и пластика.
Входящее в состав аэрозоля активное вещество быстро размягчает и удаляет остатки клея, причем это качество проявляется при удалении этикеток и стикеров даже с вертикальных поверхностей, так как состав не стекает с них во время обработки. Само средство очень просто в применении.
Баллончик перед использованием необходимо хорошо встряхнуть, а затем распылить на оставшийся клеевой след с расстояния в 20—30 см, выждать минут пять, после чего протереть салфеткой или тряпкой.