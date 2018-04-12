На сколько оштрафуют за знак «Шипы» летом

Непонятно зачем введенное в российский законодательный оборот требование вешать знак «Ш» на корму машины при использовании шипованной зимней резины, продолжает сбивать с толку законопослушных автовладельцев.

В свое время с тем, что за отсутствие знака «Ш» на машине с шипованными колесами ввели штраф российские водители более-менее разобралось. Доказательством тому, например, залповое появление многочисленных свеженьких треугольников «Ш», явно недавно прилепленных на задние стекла авто минувшей осенью. А как расценивается наличие этого треугольника на стекле в случае, когда водитель весной «переобул» машину в летнюю резину, отправив зимнюю «шиповку» на многомесячное хранение?

Зимой, с точки зрения ПДД, знак «Ш» на корме авто означает, что его водитель предлагает следующему сзади авто держать увеличенную дистанцию, поскольку вроде как считается, что «на шипах» машина тормозит лучше и следующий сзади может ее «догнать». Летом же, если следовать логике, знак «Шипы» говорит, что машина обута в зимнюю шипованную резину. То есть ее водитель сообщает всем окружающим, что нарушает ПДД, управляя машиной, «обутой» не по сезону.

Заметим, что у летней эксплуатации зимних колес любого типа — как шипованных, так и нешипованных, — имеется целый набор минусов. Например, в силу большей эластичности материала зимней покрышки, в жару ее прочность заметно снижается и колесо может банально лопнуть на ходу. Помимо этого, увеличивается тормозной путь машины: по разным оценкам на 1,5—2 длинны корпуса, если речь идет о легковушке. Насколько это повышает риск аварии, понятно каждому.

Про резкое снижение управляемости и говорить, судя по всему, не надо, и так все понятно. С правовой точки зрения езда летом на зимней резине противоречит требованию Регламента безопасности транспортных средств. В нем четко сказано: «в летний период (июнь, июль, август) запрещено использование транспортных средств с колесами, имеющими зимние шины».

За нарушение этого требования в статье 12.5 КоАП предусмотрено наказание — предупреждение или 500-рублевый штраф. Ну, а если на машине летом прилеплен знак «Ш», а по факту она «обута» в летние шины, то ни один полицейский не сможет предъявить тут каких-либо претензий водителю — ибо факта нарушения требований Регламента при этом не наблюдается. Ситуация обстоит примерно также, как если бы автовладелец с 10-летним реальным стажем вождения прилепил на заднее стекло знак «Начинающий водитель»— черный восклицательный знак на фоне желтого квадрата.

Его положено иметь на машине гражданину, получившему «права» менее двух лет назад. Он нужен, чтобы окружающие были готовы к внезапным фортелям машины новичка. И если опытному водителю взбредет в голову прикинуться начинающим, то… Хозяин — барин, как говорится: быть или выглядеть как придурок законом не возбраняется.

12 апреля 2018
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