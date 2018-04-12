На сколько оштрафуют за знак «Шипы» летом

В свое время с тем, что за отсутствие знака «Ш» на машине с шипованными колесами ввели штраф российские водители более-менее разобралось. Доказательством тому, например, залповое появление многочисленных свеженьких треугольников «Ш», явно недавно прилепленных на задние стекла авто минувшей осенью. А как расценивается наличие этого треугольника на стекле в случае, когда водитель весной «переобул» машину в летнюю резину, отправив зимнюю «шиповку» на многомесячное хранение?

Зимой, с точки зрения ПДД, знак «Ш» на корме авто означает, что его водитель предлагает следующему сзади авто держать увеличенную дистанцию, поскольку вроде как считается, что «на шипах» машина тормозит лучше и следующий сзади может ее «догнать». Летом же, если следовать логике, знак «Шипы» говорит, что машина обута в зимнюю шипованную резину. То есть ее водитель сообщает всем окружающим, что нарушает ПДД, управляя машиной, «обутой» не по сезону.

Заметим, что у летней эксплуатации зимних колес любого типа — как шипованных, так и нешипованных, — имеется целый набор минусов. Например, в силу большей эластичности материала зимней покрышки, в жару ее прочность заметно снижается и колесо может банально лопнуть на ходу. Помимо этого, увеличивается тормозной путь машины: по разным оценкам на 1,5—2 длинны корпуса, если речь идет о легковушке. Насколько это повышает риск аварии, понятно каждому.