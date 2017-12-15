Как заправиться на удачу

В розыгрыше автомобилей можно принять участие до 19 декабря, заправив от 40 литров обычного дизеля или улучшенного «Дизеля Опти» и зарегистрировав чек и номер карты на сайте www.gpn-promo.ru. Насколько реально стать одним из победителей этой акции? Лучшего всего об этом расскажет один из них — житель маленького городка Тихвина Ленинградской области, выигравший Land Rover Discovery Sport на этой неделе.
– Рад ли я выигрышу? Да, конечно, рад. Потому что призы данного масштаба редко попадаются в жизни. Мне до сих пор не попадались — этот стал первым. До сегодняшнего дня я никогда ничего не выигрывал — привык всего добиваться сам. Еще до конца не верю, что новый автомобиль — мой! Это отличный подарок к Новому году не только для меня, но и для всей нашей большой семьи — у нас с женой трое дочерей, — поделился своими эмоциями с порталом «АвтоВзгляд» победитель Сергей Кондрашихин, предприниматель из Ленинградской области.
Выигранные автомобили ранее получили жители Санкт-Петербурга и города Троицка Челябинской области. А в начале декабря известные ведущие автомобильного радиошоу на «Москва FM» Игорь Сирин и Алексей Шарапов вручили ключи от внедорожника жителю Ивановской области. Именно на ней этим летом радиоведущие проехали почти 10 000 километров от Москвы до китайского Сианя в ралли «Шелковый путь».
– В пустыне Гоби на автомобиль начинаешь смотреть иначе, чем в городе, — рассказывал Игорь Сирин. — Там это единственное, что защищает тебя от жары и самых разных диких животных. Утром температура падала до 15 градусов и в один из дней мы даже застали дождь. Но уже к обеду жара переваливала за 40. Нашей задачей было не только освещать ход гонки, но и испытывать улучшенное топливо «Газпромнефти» — «Дизель Опти». Им мы заправлялись на всем пути от Москвы до Китая — прямо от бензовоза. К счастью, ни у одного из моих коллег проблем с автомобилем не возникло. Все успешно доехали до Сианя, чего, кстати, нельзя сказать обо всех участниках ралли. Вот, например, лидер в зачете внедорожников — французский гонщик Себастьен Леб — сбился с курса, налетел на яму в пустыне и сошел с маршрута буквально накануне финиша.
Есть стереотип, что раз Китай — значит, повсюду там высокие технологии, футуризм. Но, когда мы въехали с северо-запада, ничего «китайского» не увидели. Только дороги. Они произвели впечатление: до Китая мы ехали по бездорожью Казахстана, а здесь, прямо от границы, начинается великолепный автобан. Но вокруг — никаких технологий, пустыня, бедные дома.
До Нового года в призовом фонде акции «Каждую неделю — автомобиль» остались еще три машины. А выбрать удобную АЗС для заправки можно с помощью мобильного приложения сети, доступного для Android и iOS.