Как заправиться на удачу

– В пустыне Гоби на автомобиль начинаешь смотреть иначе, чем в городе, — рассказывал Игорь Сирин. — Там это единственное, что защищает тебя от жары и самых разных диких животных. Утром температура падала до 15 градусов и в один из дней мы даже застали дождь. Но уже к обеду жара переваливала за 40. Нашей задачей было не только освещать ход гонки, но и испытывать улучшенное топливо «Газпромнефти» — «Дизель Опти». Им мы заправлялись на всем пути от Москвы до Китая — прямо от бензовоза. К счастью, ни у одного из моих коллег проблем с автомобилем не возникло. Все успешно доехали до Сианя, чего, кстати, нельзя сказать обо всех участниках ралли. Вот, например, лидер в зачете внедорожников — французский гонщик Себастьен Леб — сбился с курса, налетел на яму в пустыне и сошел с маршрута буквально накануне финиша.

Есть стереотип, что раз Китай — значит, повсюду там высокие технологии, футуризм. Но, когда мы въехали с северо-запада, ничего «китайского» не увидели. Только дороги. Они произвели впечатление: до Китая мы ехали по бездорожью Казахстана, а здесь, прямо от границы, начинается великолепный автобан. Но вокруг — никаких технологий, пустыня, бедные дома.

До Нового года в призовом фонде акции «Каждую неделю — автомобиль» остались еще три машины. А выбрать удобную АЗС для заправки можно с помощью мобильного приложения сети, доступного для Android и iOS.