Защищая свое авто от угона, можно легко оказаться в тюрьме

Фото connectmyworld.in
Сегодня, когда кривая угонов автомобилей в России потихонечку поползла вверх, о защите своего «железного коня» задумывается все большее число владельцев и бюджетных, и премиальных марок. При этом многие из них из экономии самостоятельно оснащают авто различными «противоугонками». А самые продвинутые вооружают автомобили различными устройствами, контролирующими перемещение транспортного средства в пространстве. И очень часто останавливают свой выбор на так называемых GPS-трекерах. И все бы ничего, но пытаясь противостоять бандитам, сами попадают в тюрьму.
Михаил Ростарчук

Напомним, что GPS-трекер — это устройство приема-передачи данных для спутникового контроля автомобилей, людей или других объектов, к которым оно прикрепляется. То есть, по сути, настоящая шпионская аппаратура, оборот которой в нашей стране серьезно ограничен. И заказывая подобные вещи через интернет, вы рискуете стать фигурантом уголовного дела. Вот только несколько историй из Сети на эту тему (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Нашел дешевый трекер, оплатил и стал ждать. На двадцатый день трекинг-код покупки показал, что мой трекер в статусе возвращено таможней… Асегодня пришла повестка из ГСУ СК России». «Муж заказал через интернет GPS-трекер. На почте сотрудники полиции задержали, грозит штраф и судимость. Не знали что такое нельзя приобретать».
Портал «АвтоВзгляд» разобрался в проблеме и объяснит, почему нельзя самостоятельно заказывать трекеры. Вот выдержка из приговора суда Центрального района города Кемерово по одному из дел, связанных с подобными покупками:

«…незаконно, путем продажи за 2000 рублей умышленно пытался сбыть последнему специальное техническое средство GPS Tracker, предназначенное для негласного получения и регистрации акустической информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.…Признать С*** Р. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ст. 138−1 УК РФ и назначить ему наказание, с учетом правил ч. 3 ст. 66 УК РФ, в виде 1 (одного) года лишения свободы».

7 декабря 2011 года в УК РФ появилась статья 138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Нарушителей наказывают штрафом или даже лишением свободы на срок до четырех лет. К обороту относится покупка, продажа или даже безвозмездное дарение такого устройства. Если полицейские или таможня фиксируют подозрительный гаджет, его отправляют на техническую экспертизу, по итогам которой и может быть возбуждено уголовное дело.

А техническое средство, предназначенное для негласного получения информации, это, согласно комментариям к ст, 138.1 УК РФ, «средства для негласного получения и регистрации акустической информации, для негласного визуального наблюдения и документирования, для негласного прослушивания телефонных переговоров, для негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи, для негласного контроля почтовых сообщений и отправлений, для негласного исследования предметов и документов, для негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов и иные».

Однако доподлинно узнать, будет ли ваша посылка законной, заранее нельзя. Далеко не все производители дешевых устройств точно указывают все особенности товара. Например, в трекер встроен микрофон, который будет писать звук на флэш-карту, но на сайте продавца вы этого не найдете. А вот такое устройство стопроцентно попадает под критерии «шпионских» устройств в России.

Поэтому, чтобы не получить судимость, пытаясь защитить свое имущество, обращайтесь к профессионалам. Например, в компанию «Цезарь Сателлит», имющую все разрешительные документы и устанавливающую поисковые устройства, которые легальны на территории РФ. А кроме того, «саттелитовская» техника имеет доказанную эффективность: сотрудники этой структуры возвращают своим клиентам угнанные машины каждую неделю.

Еще один аргумент против «кустарных трекеров» недавно опубликовала Газета.Ру. Житель Зеленограда оставил машину во дворе, а утром обнаружил, что ее угнали. В Mazda CX-5 владелец спрятал сотовый телефон, благодаря сигналу которого и надеялся вернуть транспортное средство. Первые координаты пришли из Тверской области, но вычислить точное местоположение не получилось: устройство давало слишком широкий радиус поиска. Затем злоумышленники перегнали машину в Белоруссию.

Но вот другой владелец седана Mazda недавно описал в соцсетях противоположный случай. Его машину тоже нашли в Белоруссии, но благодаря системам и работникам «Цезарь Сателлит». Сейчас иномарка вернулась к своему владельцу. Статистика говорит сама за себя: с 2010 года специалисты «Цезарь Сателлит» вернули из стран Европы и Азии в Россию более 500 угнанных транспортных средств.

суд, угон, угоны, защита от угона
14 декабря 2017
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