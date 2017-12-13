Защищая свое авто от угона, можно легко оказаться в тюрьме

Напомним, что GPS-трекер — это устройство приема-передачи данных для спутникового контроля автомобилей, людей или других объектов, к которым оно прикрепляется. То есть, по сути, настоящая шпионская аппаратура, оборот которой в нашей стране серьезно ограничен. И заказывая подобные вещи через интернет, вы рискуете стать фигурантом уголовного дела. Вот только несколько историй из Сети на эту тему (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Нашел дешевый трекер, оплатил и стал ждать. На двадцатый день трекинг-код покупки показал, что мой трекер в статусе возвращено таможней… Асегодня пришла повестка из ГСУ СК России». «Муж заказал через интернет GPS-трекер. На почте сотрудники полиции задержали, грозит штраф и судимость. Не знали что такое нельзя приобретать».

Портал «АвтоВзгляд» разобрался в проблеме и объяснит, почему нельзя самостоятельно заказывать трекеры. Вот выдержка из приговора суда Центрального района города Кемерово по одному из дел, связанных с подобными покупками:

«…незаконно, путем продажи за 2000 рублей умышленно пытался сбыть последнему специальное техническое средство GPS Tracker, предназначенное для негласного получения и регистрации акустической информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.…Признать С*** Р. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ст. 138−1 УК РФ и назначить ему наказание, с учетом правил ч. 3 ст. 66 УК РФ, в виде 1 (одного) года лишения свободы».