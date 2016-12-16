Что делать, если на машине отказали тормоза?

Что делать, если вдруг вы почувствовали отсутствие реакции на нажатие педали тормоза? Прежде всего, не нужно паниковать! Главное правило в любой острой ситуации — оперативно взять себя в руки, и принять все возможные меры, дабы минимизировать неприятные последствия. Найдется пара способов и в нашем случае. Суперэффективными их, конечно, не назвать, но почему бы не попытаться?
ТОРМОЗИМ ДВИГАТЕЛЕМ
Этот метод окажется действенным, если у автомобиля умеренная скорость, а до столкновения с препятствием имеется некоторый запас времени. Четко и быстро работаем коробкой, переключаясь на пониженные передачи и минимизируя тем самым негативные последствия. Правда, такие манипуляции возможны лишь на машинах, где установлены «механика», либо «автомат» с функцией ручного переключения или режимом пониженных передач. Чтобы обратить на себя внимание других участников движения, включите «аварийку», дальний свет и поактивнее используйте клаксон.
ТОРМОЗИМ «РУЧНИКОМ»
Стояночный тормоз — тоже в помощь, только не вздумайте резко рвать его вверх. В противном случае в ряде ситуаций колеса могут заблокироваться, и машина пустится в неуправляемый занос. Дабы избежать подобных последствий следует тянуть «ручник» сильно, но плавно, контролируя поведение автомобиля на дороге. А вот тем, у кого вместо привычной рукоятки в авто — модная кнопочка электронного стояночного тормоза, активировать его не получится.
ПРИТИРАЕМСЯ, НО ТОРМОЗИМ
Еще один альтернативный способ попытаться остановить машину без тормозов — попробовать притереться боком о какое-нибудь препятствие. Например, о стену здания-постройки, высокий отбойник, забор или ограждение. Главное — не переусердствовать, иначе машину может развернуть и последствия окажутся самыми непредсказуемыми. Во всяком случае, этот метод куда лучше, чем просто догнать впереди идущий или стоящий транспорт, а то и — не дай Бог — людей.
ИНЫЕ СПОСОБЫ
Откровенно говоря, никаких других методов заставить автомобиль остановиться нет. Поэтому постарайтесь увести его в сторону, пусть даже если это будет овраг или поле. Дополнительным «помощником» в попытке сбросить скорость могут оказаться грязь, рытвины и ямы. Зимой идеальным подспорьем станет большой сугроб или занесенная снегом обочина. Водителю и пассажирам следует сгруппироваться и быть готовыми к удару. А еще не забывайте пристегиваться ремнями безопасности, не нарушайте скоростной режим и соблюдайте дистанцию.