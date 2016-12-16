Что делать, если на машине отказали тормоза?

Что делать, если вдруг вы почувствовали отсутствие реакции на нажатие педали тормоза? Прежде всего, не нужно паниковать! Главное правило в любой острой ситуации — оперативно взять себя в руки, и принять все возможные меры, дабы минимизировать неприятные последствия. Найдется пара способов и в нашем случае. Суперэффективными их, конечно, не назвать, но почему бы не попытаться?