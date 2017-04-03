Нужно ли пользоваться «ручником» на машине с коробкой-автоматом

Многие автовладельцы, всю жизнь отъездивших на машинах с автоматическими трансмиссиями, отродясь не пользовались стояночным тормозом, полагаясь на стоянке исключительно на режим «Паркинг». Получается, что все автопроизводители мира — поголовно идиоты. Однако это не значит, что на таких машинах он не нужен. Разберемся, что такое «паркинг» в АКП. Это шестеренка, связанная с выходным валом «коробки», и механизм со штырьком, который может входить между ее зубьями и стопорить ее вращение. Этот механизм, ка мы понимаем, приводится в движение с помощью селектора АКП в салоне машины.

Таким образом, переведя его в положение «Р», мы заставляем «штырек» застопорить шестерню в коробке. Стояночный тормоз, или «ручник», тормозит непосредственно колеса машины, зажимая тормозные колодки. Уже исходя из этих знаний понятно, что «ручник» гораздо надежней удерживает машину. Из этого факта совсем не следует вывод, что «паркинг» — ерунда, а «ручник» — наше все. Если машина стоит на поверхности, без существенного уклона, чтобы удержать ее на месте, бывает вообще не нужно прилагать дополнительных усилий. Хоть на «нейтрали» оставляй, сил трения качения более чем достаточно. В подобных условиях «ручник» действительно не нужен и вполне можно ограничиться «паркингом».