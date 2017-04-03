Нужно ли пользоваться «ручником» на машине с коробкой-автоматом

carbuyer.co.uk
Пользоваться или нет «ручником» на машине с «автоматом» среди автовладельцев считается вопросом чуть ли не теоретическим. Ведь режим «паркинг» на АКП фактически дублирует его функции. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, так ли это на самом деле.
Максим Строкер

Многие автовладельцы, всю жизнь отъездивших на машинах с автоматическими трансмиссиями, отродясь не пользовались стояночным тормозом, полагаясь на стоянке исключительно на режим «Паркинг». Получается, что все автопроизводители мира — поголовно идиоты. Однако это не значит, что на таких машинах он не нужен. Разберемся, что такое «паркинг» в АКП. Это шестеренка, связанная с выходным валом «коробки», и механизм со штырьком, который может входить между ее зубьями и стопорить ее вращение. Этот механизм, ка мы понимаем, приводится в движение с помощью селектора АКП в салоне машины.

Таким образом, переведя его в положение «Р», мы заставляем «штырек» застопорить шестерню в коробке. Стояночный тормоз, или «ручник», тормозит непосредственно колеса машины, зажимая тормозные колодки. Уже исходя из этих знаний понятно, что «ручник» гораздо надежней удерживает машину. Из этого факта совсем не следует вывод, что «паркинг» — ерунда, а «ручник» — наше все. Если машина стоит на поверхности, без существенного уклона, чтобы удержать ее на месте, бывает вообще не нужно прилагать дополнительных усилий. Хоть на «нейтрали» оставляй, сил трения качения более чем достаточно. В подобных условиях «ручник» действительно не нужен и вполне можно ограничиться «паркингом».

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Тем более, что вышеупомянутая шестерня и «штырь» в АКП находятся под пренебрежимо малыми нагрузками. Совершенно иная ситуация складывается, когда машину паркуют на уклоне. Если в этом случае ограничиться «паркингом» и не пользоваться «ручником», вес машины, стремящейся скатиться вниз, будет удерживаться лишь механизмом в АКП. То есть, все время стоянки машины на систему шестеренка-стопор будет действовать немалая сила. Вряд ли это пойдет на пользу механизму КП. Логика подсказывает, что на заметном уклоне машину все же стоит ставить на «ручник». Да и в руководствах по эксплуатации к машинам автопроизводители рекомендуют пользоваться «ручником».

Причем последовательность при парковке должна быть следующей: нажал на тормоз, затем затянул «ручник» и только после этого перевел селектор КП в положение «паркинг». Соответственно, при трогании с места последовательность такая: нажимаем на педаль тормоза, снимаемся с «ручника», переводим «коробку» в положение «D», отпускаем тормоз и едем. Таким образом мы приходим к выводу, что при стоянке на ровной поверхности машину вполне можно оставлять на «паркинге», без «ручника». А в случае парковки на уклоне «ручник» обязателен. Все так. Но, надо признать, не существует достоверных подтверждений, что «автоматы» на машинах разных марок выходят из строя именно из-за стоянок в режиме «Р»…

ремонт
3 апреля 2017
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