Как соблазнить мужчину крутой «тачкой»

Практически любая особь мужского пола, даже слишком верная своей второй половинке, изливается слюной при виде шикарной «тачки». Поэтому привлечь к себе внимание, находясь за ее рулем, проще простого.
Как наверняка соблазнить незнакомого мужчину, если длинные шпильки, короткая юбка, острые ноготки, мускулистые губки и подвергшаяся недавнему тюнингу грудь совсем не помогают? Да очень просто — подкатите к жертве на крутом автомобиле.
Главное — не переборщить. Мы сейчас не о едких тонах модного макияжа, яляповатом наряде и убийственных фразах «а можно с вами познакомиться?» или «где здесь метро?» Нет, проблемой может стать сам автомобиль.
Иначе говоря, реакция потенциального избранника может оказаться самой непредсказуемой. Впрочем, смотрите сами.
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