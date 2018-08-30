Как соблазнить мужчину крутой «тачкой»

Фото и видео: АвтоВзгляд
Как наверняка соблазнить незнакомого мужчину, если длинные шпильки, короткая юбка, острые ноготки, мускулистые губки и подвергшаяся недавнему тюнингу грудь совсем не помогают? Да очень просто — подкатите к жертве на крутом автомобиле.
Лика Затворная

Практически любая особь мужского пола, даже слишком верная своей второй половинке, изливается слюной при виде шикарной «тачки». Поэтому привлечь к себе внимание, находясь за ее рулем, проще простого.

Главное — не переборщить. Мы сейчас не о едких тонах модного макияжа, яляповатом наряде и убийственных фразах «а можно с вами познакомиться?» или «где здесь метро?» Нет, проблемой может стать сам автомобиль.

Иначе говоря, реакция потенциального избранника может оказаться самой непредсказуемой. Впрочем, смотрите сами.

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30 августа 2018
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