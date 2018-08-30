Как соблазнить мужчину крутой «тачкой»

Главное — не переборщить. Мы сейчас не о едких тонах модного макияжа, яляповатом наряде и убийственных фразах «а можно с вами познакомиться?» или «где здесь метро?» Нет, проблемой может стать сам автомобиль.

Иначе говоря, реакция потенциального избранника может оказаться самой непредсказуемой. Впрочем, смотрите сами.