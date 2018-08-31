Обновленный Jaguar XE замечен на тестах

Из-за того, что к 2020 году Jaguar Land Rover собирается электрифицировать весь свой модельный ряд, стоит ожидать, что обновленный XE пополнит свою силовую гамму гибридными силовыми установками.

Насколько сильно будет изменен интерьер, сказать пока сложно, но, как минимум, будет улучшено качество материалов отделки и модернизирована мультимедийная система. А в списке технического оснащения появятся новые электронные помощники водителю и другие автоматические и полуавтоматические функции, сообщает британское издание Autocar.

Какой-либо подтвержденной информации пока нет, но дебют обновленной модели стоит ожидать на Женевском автосалоне в следующем году, а запуск на рынок будет организован во второй половине года следующего.

Напомним, что производство Jaguar XE стартовало в 2015 году. Сегодня премиальный седан представлен в России в пяти комплектациях: Pure, Prestige, Portfolio, R-Sport и S. Самая младшая из них оснащена двухлитровым турбодизелем мощностью 180 л. с.