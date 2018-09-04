АВТОВАЗ готовит к премьере экономичный LADA Largus

Фото: LADA
Компания АВТОВАЗ расширяет перечень доступных модификаций LADA Largus — одной из самых востребованных моделей в России. Тольяттинцы выводят на отечественный авторынок битопливную версию авто, которая может работать как на бензине, так и на метане.
Виктория Базылева

Слухи о том, что АВТОВАЗ приступил к разработке экономичного «Ларгуса», появились еще летом минувшего года. Изначально предполагалось, что продажи новинки стартуют осенью 2018-го, но что-то пошло не так, и сроки сдвинулись.

Над автомобилем трудится тольяттинская компания «Альтернативные топливные системы» (АТС), которая выпускает Vesta CNG. Как и газовая «Веста», Largus будет продаваться силами официальных дилеров, разумеется, с гарантией от производителя.

Метановые универсалы и фургоны оснастят баллоном для газа, который поселится в багажнике под пластиковым кожухом. Увы, но с такой компоновкой в грузовом отсеке значительно сократится место, зато водители смогут экономить на бензине. В движение битопливный «Ларгус» будет приводить 106-сильный мотор объемом 1,6 литра, сопряженный с пятиступенчатой «механикой».

Данные по расходу топлива новинки представители АВТОВАЗа пока не раскрывают. Однако учитывая тот факт, что традиционный Largus с тем же двигателем потребляет, согласно паспортным данным, 7,9 литра на 100 километров, можно предположить: метановые универсалы и фургоны будут сжигать порядка 6,5 – 7,0 литров на сотню.

На Московском автосалоне, который в эти дни принимает посетителей, представитель АТС сообщил, что в настоящее время битопливный «Ларгус» проходит заключительные дорожные испытания и готовится к сертификации. Если все пойдет по плану, то новинка поступит в продажу в начале 2019 года.

бензин, цены на топливо, АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, универсал
4 сентября 2018
891