Hyundai вывела на тесты новый внедорожник

Стоит лишь взглянуть на заднюю часть испытательного образца и сразу все встает на свои места: стойка в корме неестественно широкая, а в районе заднего колеса осталось непривычно большое пространство под пластиковую арку. Просто этот кузов «снят с чужого плеча», кроме того разработчики «растянули» некоторые детали, чтобы уместить третий ряд сидений.

Никакой точной информации о новинке пока что нет, неизвестно даже ее название. Единственное, что можно сказать почти наверняка: большой SUV Hyundai предстанет перед публикой в течение года.

Напомним, что Hyundai на сегодняшний день представляет в России четыре кроссовера: Creta, Tucsoan, Santa Fe и Grand Santa Fe. При этом самый младший из них, компактный Creta, стал отечественным лидером продаж за неполный 2018 год среди кроссоверов. Его ценник стартует от 879 900 рублей.