Итоги лета: как Крымский мост пережил свой первый отпускной сезон

Долгожданное открытие Крымского моста, значительно облегчившего жизнь моторизованным гражданам, состоялось 15 мая. Аналитики подвели итоги первых трех с половиной месяцев и рассказали об установленных рекордах, самых распространенных нарушениях ПДД, эвакуациях и крупных авариях, случившихся за это время на Керченской переправе.
Виктория Базылева

«Стройка века», как ее окрестили в СМИ, завершилась на полгода раньше, чем предполагалось — первые автомобили проехали по Крымскому мосту 16 мая. На торжественном мероприятии, состоявшемся днем ранее, присутствовали рабочие, инженеры и руководители проекта, а также ведущие специалисты отрасти из нескольких российских регионов. Посетил церемонию открытия Керченской переправы и Владимир Путин — глава государства лично перерезал красную ленту и прокатился по новенькой автодороге за рулем КамАЗа.

Введение в эксплуатацию Крымского моста отметили не только шампанским, но и массовыми нарушениями ПДД. В первый же день российские байкеры устроили масштабный мотопробег. По достоинству оценившие новую трассу любители двухколесного транспорта остановились на арочном пролете, дабы запечатлеть свои довольные лица на фоне переправы. На память им остались многочисленные снимки как с личных смартфонов, так и с камер фотовидеофиксации. Участников флешмоба оштрафовали за нарушение п.12.4 ПДД — останавливаться на эстакадах, как ни крути, запрещено. Даже в столь знаменательный день.

Тем не менее, самым популярным нарушением ПДД при движении по Керченской переправе за три с половиной месяца стало превышение максимально разрешенной скорости. По словам представителей инфоцентра «Крымский мост», наиболее активно водители закладывали стрелку спидометра за допустимую отметку в мае, то есть в первые две недели с момента открытия дороги. Тогда на гонщиков приходилось порядка 4,5% от общего количества автомобилистов, проезжающих по трассе.

Ближе к середине лета число нарушителей сократилось: рулевые стали чаще обращать внимание на установленные вдоль дороги знаки 3.24, информирующие об ограничении скорости в 90 км/ч. Автоматизированная система управления дорожным движением (или, проще, АСУДД) зафиксировала по итогам всех трех жарких месяцев около 1,5% тех, кто пренебрегал ПДД. Превышение допустимой скорости стало не только самым распространенным нарушением, но и самой частой причиной ДТП.

Согласно обнародованным данным, в общей сложности в период с 16 мая по 31 августа на Крымском мосту зарегистрировали 10 дорожных аварий. В результате шести из них пострадало исключительно железо, в четырех — еще и люди. Но, к счастью, обошлось без погибших. А учитывая тот факт, что за эти три с половиной месяца по мосту проехали 2,28 млн. автомобилей, можно заключить, что безопасность на переправе достаточно высокая.

Несмотря на то, что ДТП происходили на Крымском мосту крайне редко, эксплуатационной службе все-таки пришлось потрудиться. За это время с Керченской переправы эвакуировали 167 транспортных средств. Кому-то банально не хватило топлива дотянуть до ближайшей АЗС, кто-то же встал на прикол вследствие технической неисправности. Специалисты, в распоряжении которых находятся две машины для транспортировки легковушек и две — для перевозки автобусов, дежурят на трассе круглосуточно.

Что же до трафика, то за последние две недели мая Крымским мостом воспользовались 212 700 человек. Любопытно, что чаще водители направлялись в сторону Керчи, нежели Тамани — по итогам последнего весеннего месяца разница достигла 6%. В среднем интенсивность движения составила порядка 13 300 машин в сутки. Пик же пришелся на 20 мая, когда по дороге проехали 23 142 автомобиля.

С приходом лета, с открытием бархатного сезона среднесуточные показатели подросли на 15% до 15 200 единиц. Майский рекорд был побит 10 июня — в этот день Керченская переправа приняла 25 353 гостей. Разница по трафику между направлениями — Керчью и Таманью — увеличилась до 8%. Однако в отдельные выходные она достигала 20% в пользу полуострова, отмечают в инфоцентре «Крымского моста».

В июле, в разгар отпусков по дороге проезжало в среднем 24 800 автомобиля в сутки, что на 60% больше, нежели в июне. Самым трудным днем месяца стало третье воскресенье, 15 число. Тогда был зафиксирован новый рекорд — 31 511 машин. Показатели по направлениям остались примерно на том же уровне: Крымский поток преобладал над Краснодарским примерно на 7%, в выходные — на те же 20%.

Август ознаменовался повышением трафика на 10% — среднесуточная интенсивность составила 27 300 транспортных средств. По традиции пик пришелся на середину месяца, если быть точнее — на 12 августа, когда по мосту прокатились 33 359 водителей. Совершенно не удивительно, что в последнем летнем месяце автомобилисты чаще ехали на материковую часть, нежели на полуостров. В Крым направлялись 400 000 машин, а в Тамань — свыше 440 000.

Интересно, что за первые три с половиной месяца Керченская переправа «перевезла» почти вдвое больше автомобилей, чем паром за весь 2017 год: 2,28 млн. против 1,32 млн. легковушек. Как отмечают аналитики, фактор сезонности ярко выражен в обоих случаях. Однако Крымский мост демонстрирует более плавную динамику, что свидетельствует о формировании постоянного транспортного потока. Проще говоря, новая автодорога пользуется спросом не только у туристов, но и жителей Краснодарского края и Крыма.

Не обошлось, разумеется, и без прогнозов. Так, по мнению специалистов, в сентябре интенсивность движения по Керченской переправе сохранится на уровне июля или, быть может, чуть выше. В октябре трафик достигнет результатов мая, а в ноябре стабилизируется на нижней отметке. Затишье продлится ориентировочно до марта следующего года, когда показатели мало-помалу начнут ползти вверх.

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3 сентября 2018
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