Итоги лета: как Крымский мост пережил свой первый отпускной сезон

«Стройка века», как ее окрестили в СМИ, завершилась на полгода раньше, чем предполагалось — первые автомобили проехали по Крымскому мосту 16 мая. На торжественном мероприятии, состоявшемся днем ранее, присутствовали рабочие, инженеры и руководители проекта, а также ведущие специалисты отрасти из нескольких российских регионов. Посетил церемонию открытия Керченской переправы и Владимир Путин — глава государства лично перерезал красную ленту и прокатился по новенькой автодороге за рулем КамАЗа.

Введение в эксплуатацию Крымского моста отметили не только шампанским, но и массовыми нарушениями ПДД. В первый же день российские байкеры устроили масштабный мотопробег. По достоинству оценившие новую трассу любители двухколесного транспорта остановились на арочном пролете, дабы запечатлеть свои довольные лица на фоне переправы. На память им остались многочисленные снимки как с личных смартфонов, так и с камер фотовидеофиксации. Участников флешмоба оштрафовали за нарушение п.12.4 ПДД — останавливаться на эстакадах, как ни крути, запрещено. Даже в столь знаменательный день.