Внедорожник Chevrolet Niva стал еще дешевле

При использовании программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке Chevrolet Niva в кредит» внедорожник может обойтись дешевле на сумму от 60 000 до 64 000 в зависисмости от цвета и комплектации. Такими предложениями можно воспользоваться до 30 сентября.

Выбрав только одну из указанных программ покупатель сэкономит 30 000 рублей Действие спецпредложений распространяется на физические и юридические лица, приобретающие Chevrolet Niva в сентябре 2018 года.

Напомним, что последний раз GM-АВТОВАЗ корректировал цены на свой внедорожник совсем недавно — в июле. Автомобиль подорожал на 15 000—17 000 рублей в шести комплектациях из семи, а в одной — SE — стал дешевле на 10 900 «деревянных».