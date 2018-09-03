Все о циничной наглости: тест-драйв Land Rover Discovery Sport

Полноприводный Discovery Sport скроен в узнаваемом корпоративном стиле с характерными зауженными фарами, тонкой полоской решетки радиатора, «раздутым» бампером, высокими свесами и выразительными колесными арками. Лакированная внешность выдает в нем светского персонажа.

В то же время визуально автомобиль намекает и на спортивные амбиции при том, что дорожный просвет у него совсем не «асфальтовый» — 212 мм. Динамичность в профиле Disco Sport читается за счет ниспадающей линии крыши и скошенной стойки.

Внутри царство Land Rover оправдывает самые взыскательные ожидания, начиная от качества материалов и завершая компоновкой элементов управления, а также общим стилем оформления. Светлые и широкие апартаменты с внушительной площадью выглядят изысканно, но не роскошно — все по европейски сдержанно.