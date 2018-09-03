Все о циничной наглости: тест-драйв Land Rover Discovery Sport

Более трех лет назад Land Rover Discovery Sport вытеснил из модельного ряда классику жанра — именитый Freelander, который в клане «Ленд Роверов» был ближе всех к народу. Его более осанистый наследник среди своих собратьев также отличается демократичностью, но фамильный аристократизм никуда не делся, хотя он и покрыт слоем модного глянца.
Полноприводный Discovery Sport скроен в узнаваемом корпоративном стиле с характерными зауженными фарами, тонкой полоской решетки радиатора, «раздутым» бампером, высокими свесами и выразительными колесными арками. Лакированная внешность выдает в нем светского персонажа.
В то же время визуально автомобиль намекает и на спортивные амбиции при том, что дорожный просвет у него совсем не «асфальтовый» — 212 мм. Динамичность в профиле Disco Sport читается за счет ниспадающей линии крыши и скошенной стойки.
Внутри царство Land Rover оправдывает самые взыскательные ожидания, начиная от качества материалов и завершая компоновкой элементов управления, а также общим стилем оформления. Светлые и широкие апартаменты с внушительной площадью выглядят изысканно, но не роскошно — все по европейски сдержанно.
Функциональность и минимализм — пожалуй две главные черты, которые характеризуют убранство Discovery Sport. Хотя и есть место, где глаза разбегаются — это приборная панель. На небольшой монитор между циферблатами спидометра и тахометра выведена масса мелких значков, в которых поначалу легко заблудиться.
А вот центральная консоль логично разграничена на отдельные сегменты — 8-дюймовый интерактивный монитор, прямоугольные дефлекторы обдува, блок климат-контроля и ряд кнопок систем управления, включая внедорожные регулировки Terrain Response. Привычный для большинства рычаг коробки передач традиционно британцы заменили фирменной «шайбой». Все предельно понятно и в легком доступе, а архитектура — в лучших английских традициях.
Поклонники марки по достоинству оценят традиционно высокую водительскую посадку, широкий диапазон регулировок капитанского кресла из десяти режимов, комфортный профиль с настраиваемой боковой поддержкой, сдвижной подлокотник, мягкие подголовники. Даже высокорослым пассажирам на втором ряду будет трудно поверить, что это компактный SUV.
За максимально сдвинутым назад водительским креслом при росте 186 см я не испытывал недостатка места ни в ногах, ни над головой. К тому же задние сиденья здесь могут продольно сдвигаться, а спинки регулируются по наклону.
Нам не удалось оценить комфорт пассажиров на третьем ряду, так как испытуемый экземпляр был пятиместным. Объем багажника Discovery Sport составляет 479 л, а при сложенных сидениях — 1698 л. Кресла убираются легко и просто — с помощью одной руки.
В нашем распоряжении оказалась топовая модификация HSE Luxury с самым мощным в силовой линейке 290-сильным.мотором 2.0 Si4 с турбонаддувом и девятиступенатым «автоматом» ZF. С таким арсеналом Disco Sport оправдывает свое название — ведь после того, как стрелка тахометра минует отметку 2 500, высокооборотистый движок откровенно звереет.
В спортивном режиме, когда «автомат» не пускает стрелку ниже этой отметки, английский аристократ превращается в агрессивное и нахрапистое животное. Все хорошие манеры остаются в прошлом, гламур рассеивается, и он с каким-то диким азартом и циничной наглостью рвется вперед.
Даже легкая и нежная манипуляция акселератором провоцирует резкое ускорение. Огненная динамика и агрессивной задор провоцируют на опасные подвиги, так что 290 лошадок под капотом этого светского персонажа делают из него весьма опасную и злую игрушку.
Тем более, что кроссовер с таким горячим темпераментом управляется, как низкая «легковушка». Конечно, легких кренов на поворотах не избежать, но они не критичны. Disco Sport прекрасно держит дорогу и выдает показательную плавность хода.
О спортивном характере говорит и жесткая бескомпромиссная подвеска. В меру плотный руль нельзя назвать острым, но его настройки обладают абсолютно прозрачной обратной связью, так что управляется Land Rover по традиции легко и комфортно.
Такой автомобиль придется по душе и любителям «зажечь» и тем, кто привык получать удовольствие от привычной и размеренной езды.
Что касается внедорожного арсенала, то в сравнении со старой доброй «Фрилой», у него почти все показатели геометрической проходимости скромнее, если не учитывать глубину преодолеваемого брода — 600 мм.
Однако, согласитесь, что такие характеристики, как умный полный привод Active Driveline, наличие системы Terrain Response уже в базовом оснащении, дорожный просвет в 212 мм, угол въезда в 25 и съезда в 31 градус вряд ли позволят усомниться во внедорожном потенциале кроссовера.
Land Rover Discovery Sport предлагается в четырех комплектациях с богатой силовой линейкой, которая включает пять 2,0-литровых двигателей. Среди них три дизельных — 150-сильный TD4 и два варианта SD4 мощностью 180 и 240 л. с., а также два бензиновых Si4 — с отдачей 240 и 290 л. с.
Цена базовой версии Land Rover Discovery Sport SE со 150-сильным TD4 стартует от 2 803 000 рублей. Самые дорогие комплектации HSE Luxury могут оснащаться и дизельным 240-сильным агрегатом SD4 (от 4 053 000 рублей) и бензиновым (от 4 171 000 рублей).
В прямые конкуренты напрашиваются Mercedes-Benz GLC, оцененный в сумму от 3 330 000 рублей за 211-сильную версию, BMW X3 — от 3 030 000 рублей за 184-сильный вариант и Audi Q5 — от 3 110 000 рублей за 249-сильную модификацию.