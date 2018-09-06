Skoda показала интерьер нового Vision RS

Создавая центральную панель, художники стремились повторить контуры решетки радиатора, при этом приборная панель была немного растянута. Особое внимание производитель уделил электронному селектору коробки DSG, который получил анатомически удобную форму и миниатюрный размер.

Основные материалы отделки — искусственные и износостойкие, созданные из возобновляемых источников: центральная консоль, дверные панели и даже обивка сидений выполнена из углепластика, для производства которого использовали переработанный полиэстер, и искусственной замши Alcantara. Некоторые элементы интерьера выполнены вручную из хрусталя на фабрике Lasvit, славящейся своими эксклюзивными светильниками и предметами искусства из стекла.

Концепткар Skoda Vision RS воплощает направление в дизайне для будущих моделей бренда. В доказательво этому накануне, как писал портал «АвтоВзгляд», перед шпионскими фотокамерами засветился новый Rapid, уже получивший некоторые стилистические элементы от прототипа, который нам только предстоит увидеть вживую.