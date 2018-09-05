5 самых вопиющих разводов клиента агрегаторами такси

НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ

Продолжим тему «считывания» смартфонов. «Умные» приложения такси видят не только марку и модель устройства, но и заряд его батареи. Чем ближе уровень аккумулятора к нулю, тем дороже стоит поездка. Логика проста: человек, который вот-вот останется без связи, согласен на любые условия — лишь бы успеть заказать машину и созвониться с водителем, дабы объяснить ему свое местонахождение. Поэтому, если вы не одни, попросите вызвать такси того, у кого самый заряженный в прямом смысле слова гаджет — сэкономите.

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ ХУДШИЕ УСЛОВИЯ

Практически все компании вне зависимости от отрасли кричат о своей клиентоориентированности: мол, «нашим все самое лучшее». Так вот, это не про современные службы такси. У тех — все ровно наоборот. Стоит только пользователю капитально «подсесть» на какой-либо агрегатор, как цены для него мало-помалу начинают подниматься. Тоже вполне разумно: раз завлекать пассажира больше не нужно, можно и тарифы скорректировать, прикрываясь бонусами за поездки и прочими радостями.

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ АКТЕР

Те водители, что сотрудничают с агрегаторами, крайне неохотно берутся за короткие поездки, в которых больше потратишь, чем заработаешь. И потому нередко уже по ходу пьесы таксисты присаживаются клиентам на уши: «У меня на родине пятеро маленьких детей, а тут одни сторублевые заказы, ой, как жить то тяжело». Многие пользователи, смахивая слезы, вызванные трогательными рассказами, оставляют чаевые. Просто они не знают, что за поездки на небольшие расстояния службы такси доплачивают своим шоферам.