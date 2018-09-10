Опубликованы новые изображения внедорожника «Комендант»

Концепт внедорожника, экстерьер которого повторит фамильные черты семейства Aurus, построят в начале следующего 2019-го, а его производство стартует еще через год. Кроме того, та же «Единая модульная платформа» ляжет в основу серийного компактного кроссовера, и не исключено, что он будет продаваться под брендом УАЗ.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», полноприводные автомобили Aurus заряжены новым 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 л. с., созданным специально для этого проекта. Бензиновый силовой агрегат работает в паре с высоковольтным электромотором. В качестве трансмиссии предлагается девятиступенчатый «автомат» КАТЕ R932 российской разработки.

Продажи седанов стартуют уже в январе 2019 года, но их цена официально пока не сообщается. По предварительной информации она составит около 10 миллионов рублей.