Седан из проекта «Кортеж» впервые замечен на дорогах

Как утверждает автор фотографий, опубликованных в профиле VINformer в Facebook, седан Aurus Senat из проекта «Единая модульная платформа» был замечен неподалеку от Кремля. На снимках видно, что бронированный автомобиль оборудован проблесковыми маячками. Судя по всему, перед нами машина из гаража ФСО — одна из тех, что центр «НАМИ» передал службе охраны для опытной эксплуатации.

Как известно, в движение Aurus Senat приводится 600-сильной гибридной установкой, состоящей из бензинового V8 с двойным наддувом и электромотора. Пару ей составляет девятиступенчатая автоматическая коробка передач, разработанная российскими инженерами. Привод, конечно же, полный. Седан построен на модульной платформе, которая также ляжет в основу родственных моделей — лимузина, минивэна и внедорожника.

Публичный дебют автомобилей проекта «Кортеж», как уже было сказано, состоится на ММАС-2018. В день открытия автосалона компания Sollers, под покровительством которой находится новая марка Aurus, начнет принимать предварительные заказы на машины. Обзавестись авто сможет любой желающий, хотя изначально предполагалось, что «Аурусы» создаются исключительно госслужащих. Первые экземпляры доберутся до своих владельцев в начале 2019 года.