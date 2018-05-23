Названы сроки появления внедорожника из проекта «Кортеж»

В Москве состоялась премьера отечественного бренда «Аурус», под которым будут выпускаться автомобили проекта «Единая модульная платформа». Само название Aurus образовано от слов Aurum (золото на латыни) и Rus (всемирный знак России). В модельную линейку марки войдут лимузин, седан и минивэн — публичная премьера этих машин состоится на Московском автосалоне в августе. Чуть позже, а именно во второй половине следующего года, к ним присоединится и внедорожник.

На машинах проекта «Кортеж» будут передвигаться не только первые лица государства и чиновники, но и простые смертные. Как ожидается, принимать заказы на автомобили, построенные на единой платформе, начнут уже 29 августа — в день открытия ММАС-2018. Первые «живые» авто доберутся до своих владельцев в начале 2019-го. Цены же пока не раскрываются, но можно предположить, что обзавестись седаном, лимузином или минивэном сможет далеко не каждый.

Вдаваться в подробности внедорожника проекта «Кортеж», который, вероятно, поступит в продажу ближе к 2020 году, Денис Мантуров не стал. Он лишь отметил, что отечественный вездеход встанет на конвейер завода УАЗ в Ульяновске или же Ford в Набережных Челнах.