Опубликованы фото испытаний нового BMW 3-й серии

Седан прошел разносторонние испытания в экстремально жарких условиях в калифорнийской Долине Смерти, при низких температурах вблизи полярного круга в шведском Арьеплуге, в высокоскоростных режимах на Северной петле Нюрбургринга, а также на полигонах Ашхайм в Германии и французском Мирамасе.

Баварцы пока скрывают технические подробности BMW 3-й серии, но уже точно известно, что седан получит модульную платформу CLAR, а его масса снизится приблизительно на 50 кг, благодаря аллюминиевой конструкции. При этом «трешка» увеличится в размерах: по предварительной информации, колесная база вырастет на 20 мм (до 2830 мм), а длина кузова — на 60 мм (4703 мм). Серийная модель поступит в продажу в первой половине 2019 года.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», не так давно баварский производитель провел испытания в калифорнийской Долине Смерти BMW 8-й серии в кузове кабриолет. Кстати, этот район считается одном из самых засушливых мест Северной Америки.